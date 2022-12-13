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13 Aralık 2022 - 16:39

Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder hamlesi

Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları hız kazandı. Yönetim Şenol Güneş'in isteği üzerine kanat bölgesine takviye yapabilmek adına harekete geçti.

SPOR
13 Aralık 2022 - 16:39
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Beşiktaş'tan Anthony Nwakaeme ve Cengiz Ünder hamlesi


Spor Toto Süper Lig'e güzel başlangıç yapan ancak daha sonradan kötü sonuçların ardından Valerien Ismael ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta, Şenol Güneş önderliğinde hazırlıklar devam ediyor.

Bu sezon şampiyonluk dışında ihtimal düşünmeyen başarılı teknik adam, ara transfer döneminde Rachid Ghezzal'in sakatlığının uzun sürecek olması, Georges-Kevin N’Koudou'nun sözleşmesinin sezon sonunda sona ermesi nedeniyle kanat mevkisini işaret etmişti.



Şenol Güneş’in verdiği rapor doğrultusunda çalışmalarını başlatan Beşiktaş yönetimi, kanat transferi için rotasını Fransa ve Suudi Arabistan olarak belirledi.

Cengiz Ünder için devreye girildi!

Beşiktaş’ın kanat transferi için listesindeki ilk aday belli oldu. Fransa'da Marsilya forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder'i listesine alan Beşiktaş yönetiminin bu transfer için önümüzdeki günlerde harekete geçmesi bekleniyor.

Marsilya'da mutsuz

Igor Tudor'un Marsilya'nın başına geçmesinden sonra fazla forma şansı bulamayan milli oyuncumuz Cengiz Ünder'in Fransız ekibinden ayrılmak istediği iddia edilmeye başlandı. Genç kanat oyuncusu gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.

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6 gole katkı yaptı!

2022-23 sezonunda Marsilya formasıyla 24 resmi maçta görev yapan Cengiz Ünder, 4 asist yaparken 2 gol atma başarısı gösterdi.

Bir diğer hedef Anthony Nwakaeme

Beşiktaş'ın kanat mevkisi için diğer hedefi Anthony Nwakaeme oldu. Siyah-Beyazlılar, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Suudi Arabistan'a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Nwakaeme, Süper Lig'e geri dönmek istiyor! 

Arabistan'da mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig'e geri dönmek istiyor. Nijeryalı oyuncu menajeri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı. Ghezzal'ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.

Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de yer alan ve toplam 377 dakika süre alan Nwakaeme, 3 golle skora etki etti.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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