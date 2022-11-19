Beşiktaş'tan ayrılan Tyler Boyd ara transfer döneminde Ankaragücü'ne imza atabilir













Ankaragücü'ne imza atmak için mi sözleşmesini fesh etti?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde flaş bir şekilde sözleşmesini fesheden ABD'li futbolcu Tyler Boyd ile ilgili sürpriz gelişmeler yaşanıyor.Tyler Boyd'un siyah beyazlılarla sözleşmesi feshetmesinin ardından 2.4 Milyon Euro'luk bir ödeme alacağı öğrenilmişti. Güncel olarak hesaplanan kurla birlikte Boyd'un Beşiktaş'tan 92 Milyon Lira tazminat ödemesi alacağı öğrenilmişti.Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından sözleşmesini feshetmesiyle birlikte bonservisini eline alan Tyler Boyd'un ara transfer döneminde flaş bir imza atması bekleniyor. Süper Lig'de Beşiktaş'tan önce Ankaragücü'nde forma giyen ABD'li yıldızın siyah beyazlılarla sözleşmesini feshetmesinin ardıdnan ara transfer döneminde eski takımına imza atacağı iddia edildi.