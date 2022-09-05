Beşiktaş'tan Dele Alli açıklaması













Beşiktaş'ın Ankaragücü ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Dele Alli'nin uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit ettiği açıklandı."Futbol A Takımımızın, 4 Eylül 2022 tarihinde MKE Ankaragücü ile oynadığı müsabakada, sağ uyluk arka adalesinde ağrı hisseden oyuncumuz Dele Alli'nin yapılan MR görüntülemesinde uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve ödem tespit edecek olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce devam edilmektedir."