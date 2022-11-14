SPOR
14 Kasım 2022 - 09:36

Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a imza atabilir

Beşiktaş, Ocak ayındaki ara transfer dönemi öncesinde harekete geçti. Siyah beyazlı ekip eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme ile görüşmelerin yapıldığı ortaya çıktı.

SPOR
14 Kasım 2022 - 09:36
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Beşiktaş'tan flaş transfer hamlesi! Eski Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme Beşiktaş'a imza atabilir


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde oldukça hareketli günler yaşanmaya başladı.

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde yapacağı hamleler büyük bir merak konusu haline gelmişken Teknik Direktör Şenol Güneş ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı arasındaki sürpriz görüşme ortaya çıktı.



Kazancı ve Şenol Güneş'in ara transfer döneminde takıma yapılması planlanan takvilerle ilgili olarak yaptığı görüşmede eski Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme'nin gündeme geldiği öğrenildi.

athony nwakaeme trabzonspor

Şenol Hoca o ismi çok istiyor!

Sezon başında Trabzonspor ile olan sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte takımdan ayrılan Nwakaeme, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Fahya'ya imza atmıştı.

Suudi Arabistan'da mutlu olmadığı konuşulan Nwakaeme'nin Türkiye'ye geri dönmeye sıcak bakacağı öğrenilirken, aynı zamanda Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Nijeryalı futbolcuyu çok istediği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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