Beşiktaş'tan Kayserisporlu Onur Bulut için yeni formül













Bu sezon Şenol Güneş önderliğinde şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi çalışmaları devam ediyor. Antalya kampını tamamlayan Beşiktaş, gözünü transfere çevirdi.Valentin Rosier'in disiplinsiz tavırlarından memnun olmayan Şenol Güneş, bu oyuncu için "Teklif varsa satılsın" dediği öğrenildi. Bu gelişme üzerine Beşiktaş Yönetimi, Valentin Rosier için teklifler beklemeye başladı. Bir yandan da sağ bek mevkisine takviye yapılmasını isteyen Şenol Güneş'in yeni gözdesi Kayserispor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Onur Bulut oldu. Onur Bulut için ilk etapta takas formülü teklifini sunan Beşiktaş Yönetimi, ret cevabı aldı. Oyuncunun taliplerinin çok olduğunu ileten Kayserispor'dan 3 Milyon Euro'luk talep cevabını alan Beşiktaş, bu bedelin yarısını ödemeyi teklif ettiği iddia edildi. Oyuncuya 1.5 Milyon Euro öneren Beşiktaş Yönetimi, gelecek cevaba göre hareket edecek. Teklifin reddedilmesi durumunda yeni bir teklif ile Kayserispor’un kapısının çalınacağı öğrenildi.