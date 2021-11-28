SPOR
28 Kasım 2021 - 23:47

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı

Beşiktaş'ta cephesinde hareketli dakikalar gerçekleşirken toplantı sonrasında Asbaşkan Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'a destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

SPOR
28 Kasım 2021 - 23:47
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın kararı
Kötü bir sezon geçiren Beşiktaş spor kulübü süper Lig'in 14. haftasında sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olmasın ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın ile yola devam edilip edilmeyeceği tartışılmıştı. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Teknik Direktör Sergen Yalçın bir toplantı gerçekleştirdi. Hareketli saatlerin yaşandığı Beşiktaş’ta yapılan toplantı sonrası Asbaşkan Emre Kocadağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kocadağ, öncelikli olarak vefat eden eski Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz için başsağlığı dileyerek, “Mustafa Cengiz başkanımız rahmetli olmuş. Kendisine rahmet diliyorum, mekânı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diliyorum. Mustafa Cengiz Türk futboluna emek verdi ve büyük şeyler kattı" dedi.




"İnşallah, zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz"



Kocadağ, takımla ilgili olarak ise yaptıkları toplantı hakkında bilgilendirme yaptı. Yaptığı bilgilendirmede "Geçen sezon elde ettiğimiz çifte kupa sonrası kurduğumuz takım itibarıyla hedeflediğimiz konumda değiliz. Dün geceki sonucun ardından başkanımız ile hocamız bazı açıklamalar yaptı. Bugün de o açıklamaların sonucunda burada bir değerlendirme toplantısı yaptık. Başarısızlığın sebebi nedir, bu durumu tersine çevirmek için neler yapabiliriz, yönetim olarak bizim neler yapmamız lazım, hocamız neler yapacak şeklinde değerlendirmeler yaptık. Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımızın ve yönetim kurulumuzun hocamıza ve takıma zaten inancı var. Başkanımız bunu dün gece belirtmişti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. İnşallah, zor günlerin üstesinden hep beraber geleceğiz diye düşünüyorum" diye konuştu.
"Hocamıza güveniyoruz"
Soruları cevaplayan Kocadağ kadro dışı bırakılacak oyuncuların olup olmadığı soru hakkında siyah-beyazlı takımın herhangi bir oyuncunun kadro dışı kalmasının gündemde olmadığı, kadro konusunun ise Sergen Yalçın’ın inisiyatifinde olduğunu aktardı. Sergen Yalçın’ın konsantre olacağını ve içinde bulunan girdaptan kendilerini bir şekilde kurtaracağını belirtti. Sergen Yalçın'a destek olmaya devam edeceklerini belirten asbaşkan geçen sezon iki kupa alan bir takım ve iyi takviyeler olduğunu söyledi. Sezon başından beri gelinen noktanın kolay bir durum olmadığını aktardı. Kocadağ sözlerine “Hocamız da üzüntülü. Bizim inancımız var. Hocamıza güveniyoruz. Başkanımız kendisine desteğini iletti. İnşallah bu durumdan el ele camiamızla birlikte çıkacağız" diye cevap verdi. Kocadağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği ilk günden beri nasıl arkasındaysak bugün de kendisi inancını yitirmediği sürece onun arkasında olduğumuzu söyledik. Kötü gidişatın nedenleri üzerinde durduk. Bize düşen görevler nedir, hocanın bizden beklentisi nedir, onları tartıştık. Hocamıza, teknik ekibimize ve futbolcularımıza destek olmak için buradayız. Bu görev bilinciyle elimizden ne geliyorsa yapacağız.”

 
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