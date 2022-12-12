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12 Aralık 2022 - 10:57

Beşiktaş'tan sol beke Yahia Attiat-Allah bombası! Dünya Kupası sonrası görüşmeler yapılacak

Süper Lig'de ara transfer dönemi öncesinde Teknik Direktör Şenol Güneş'in isteği üzerine harekete geçen Beşiktaş yönetimi sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fas Milli Takımı'nın yıldız ismini kadrosuna katmayı hedeflenirken Saiss transferde etkin bir rol oynayacak.

SPOR
12 Aralık 2022 - 10:57
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Beşiktaş'tan sol beke Yahia Attiat-Allah bombası! Dünya Kupası sonrası görüşmeler yapılacak
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Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi için sol bek arayışları devam ediyor. Mevcut kadrodaki sol bekler olan Arthur Masuaku ile Umut Meraş'ın performansından memnun kalmayan Güneş, bu bölgeye transfer yapılmasını istemişti. Güneş'in verdiği transfer raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi sol bek arayışına yöneldi.

Rıdvan gelmiyor!

Sezon başında 4 Milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan ayrılarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz Beşiktaş’ın kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.



Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimi eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile temas haline geçmiş ve milli futbolcuya kiralama teklifinde bulunmuştu.

Ancak genç oyuncu bu teklifi kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için olumsuz yanıt verdi.

rıdvan yılmaz rangers dan dönmeyecek

Sol bekin yeni adresi Fas!

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Fas Milli Takımı, Beşiktaş'ın transferdeki yeni adresi oldu.

Fas'ın çeyrek finalde karşılaştığı Portekiz maçını takip eden Teknik Direktör Şenol Güneş, Fas'ın sol beki Yahia Attiat-Allah'ın performansını çok beğendi. Oyuncunun durumunun araştırılmasını isteyen Güneş'in bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki günlerde bu oyuncu için nabız yoklayacak.

Wydad Casablanca'da forma giyen 27 yaşındaki Faslı sol bekin piyasa değeri ise 1.5 Milyon Euro.

Romain Saiss transferde etkin rol oynayacak!

Yahia Attiat-Allah gibi Fas Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaş’ın başarılı stoperi Romain Saiss'in bu transferde aracı rolünü üstleneceği ifade edildi.

Kariyeri boyunca toplam 99 maçta forma giyen başarılı sol bek bu maçlarda 5 gol, 5 asistlik katkı verdi. Bu maçlarda 16 sarı kart gören Faslı sol bek kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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