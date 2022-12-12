Beşiktaş'tan sol beke Yahia Attiat-Allah bombası! Dünya Kupası sonrası görüşmeler yapılacak







Rıdvan gelmiyor!







Sol bekin yeni adresi Fas!

Romain Saiss transferde etkin rol oynayacak!

Beşiktaş'ta, ara transfer dönemi için sol bek arayışları devam ediyor. Mevcut kadrodaki sol bekler olan Arthur Masuaku ile Umut Meraş'ın performansından memnun kalmayan Güneş, bu bölgeye transfer yapılmasını istemişti. Güneş'in verdiği transfer raporu doğrultusunda harekete geçen Beşiktaş yönetimi sol bek arayışına yöneldi.Sezon başında 4 Milyon Euro karşılığında Beşiktaş’tan ayrılarak İskoçya ekibi Glasgow Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz Beşiktaş’ın kiralama teklifine olumsuz yanıt verdi.Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Beşiktaş yönetimi eski oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile temas haline geçmiş ve milli futbolcuya kiralama teklifinde bulunmuştu. Ancak genç oyuncu bu teklifi kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği için olumsuz yanıt verdi.Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda harikalar yaratan Fas Milli Takımı, Beşiktaş'ın transferdeki yeni adresi oldu. Fas'ın çeyrek finalde karşılaştığı Portekiz maçını takip eden Teknik Direktör Şenol Güneş, Fas'ın sol beki Yahia Attiat-Allah'ın performansını çok beğendi. Oyuncunun durumunun araştırılmasını isteyen Güneş'in bu transferin gerçekleşmesini istediği belirtildi. Beşiktaş yönetimi önümüzdeki günlerde bu oyuncu için nabız yoklayacak. Wydad Casablanca'da forma giyen 27 yaşındaki Faslı sol bekin piyasa değeri ise 1.5 Milyon Euro.Yahia Attiat-Allah gibi Fas Milli Takımı'nda forma giyen Beşiktaş’ın başarılı stoperi Romain Saiss'in bu transferde aracı rolünü üstleneceği ifade edildi. Kariyeri boyunca toplam 99 maçta forma giyen başarılı sol bek bu maçlarda 5 gol, 5 asistlik katkı verdi. Bu maçlarda 16 sarı kart gören Faslı sol bek kariyeri boyunca hiç kırmızı kart görmedi.