Beşiktaş'tan stopere çifte hamle! Edgar ve Manyala gündeme geldi

Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde özellikle stoper hattına takviye yapmak istiyor.
Kartal, Şenol Güneş yönetiminde Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk olmak istiyor. Bu doğrultuda ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta stoper transferi gündem haline gelmişti. Hem yurt içinde hem de yurt dışında stoper arayışlarına yönelen Beşiktaş'a flaş öneri geldi.
İki futbolcu önerildi
Trabzonspor'da başarılı bir grafik çizse de yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor Yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Edgar le ve son olarak St-Etienne forması terleten Eliaquim Mangala, Siyah-Beyazlılar'a önerildi.
Top Şenol Güneş'te!İki oyuncu için detaylı sağlık raporu isteyen Siyah-Beyazlı idareciler ayrıca, mali şartlarının da soruşturulmasını istedi. İki oyuncunun sağlık raporu ve ekonomik koşullarında sorun çıkmaması halinde iki ismin Şenol Güneş'e sorulacağı ve karar alınacağı öğrenildi.
Tam 45 Milyon Euro bonservis ödendiFutbola başladığı Standard Liege'den 2011 yılında 6.8 Milyon Euro karşılığında Portekiz Ligi takımlarından Porto'ya transfer olan ardından Porto'dan da Premier Lig devi Manchester City'ye 45 Milyon Euro karşılığında transfer olan Eliaquim Mangala, Valencia ve Everton'da kiralık olarak oynamıştı.
Son olarak ise St. Etienne'de forma giyen ve geçtiğimiz yazdan beridir boşta olan 1.87'lik savunmacı, sol ayaklı ve sol stoperde görev almaktadır.