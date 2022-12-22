SPOR
22 Aralık 2022 - 12:40

Beşiktaş'tan stopere çifte hamle! Edgar ve Manyala gündeme geldi

Stoper takviyesi yapması beklenen Beşiktaş'ta sürpriz iki isim gündeme alındı. Edgar Le ve Mangala isimleri gündeme alınırken yönetim çalışmalarına başladı.

SPOR
22 Aralık 2022 - 12:40
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Beşiktaş'tan stopere çifte hamle! Edgar ve Manyala gündeme geldi


Beşiktaş, Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ara transfer döneminde özellikle stoper hattına takviye yapmak istiyor.

Kartal, Şenol Güneş yönetiminde Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk olmak istiyor. Bu doğrultuda ara transfer döneminde takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ta stoper transferi gündem haline gelmişti. Hem yurt içinde hem de yurt dışında stoper arayışlarına yönelen Beşiktaş'a flaş öneri geldi.

İki futbolcu önerildi



Trabzonspor'da başarılı bir grafik çizse de yaşadığı sakatlık nedeniyle Trabzonspor Yönetimi tarafından sözleşmesi feshedilen Edgar le ve son olarak St-Etienne forması terleten Eliaquim Mangala, Siyah-Beyazlılar'a önerildi. 

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Top Şenol Güneş'te!

İki oyuncu için detaylı sağlık raporu isteyen Siyah-Beyazlı idareciler ayrıca, mali şartlarının da soruşturulmasını istedi.  İki oyuncunun sağlık raporu ve ekonomik koşullarında sorun çıkmaması halinde iki ismin Şenol Güneş'e sorulacağı ve karar alınacağı öğrenildi. 

Tam 45 Milyon Euro bonservis ödendi

Futbola başladığı Standard Liege'den 2011 yılında 6.8 Milyon Euro karşılığında Portekiz Ligi takımlarından Porto'ya transfer olan ardından Porto'dan da Premier Lig devi Manchester City'ye 45 Milyon Euro karşılığında transfer olan Eliaquim Mangala, Valencia ve Everton'da kiralık olarak oynamıştı. 

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Son olarak ise St. Etienne'de forma giyen ve geçtiğimiz yazdan beridir boşta olan 1.87'lik savunmacı, sol ayaklı ve sol stoperde görev almaktadır. 

Bir dönem ülkemizde forma giydi

Altay maçında sağ dizindeki çapraz bağların kopması sonucu sahalardan uzak kalan ve bu nedenle sözleşmesi feshedilen Edgar le özellikle partneri Vitor Hugo ile başarılı bir grafik çizmişti.  Edgar le'nin forma giymeye hazır olduğu ve Beşiktaş'tan haber beklediği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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