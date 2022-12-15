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15 Aralık 2022 - 21:13

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Daley Bilind için harekete geçtiler

Siyah beyazlılarda transfer konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Sol beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş yönetimi Hollandalı yıldız futbolcuyu istiyor.

SPOR
15 Aralık 2022 - 21:13
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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Daley Bilind için harekete geçtiler


Karadeniz ekibini Gedson Fernandes(2), Cenk Tosun(2) ve Kevin N'Koudou'nun golleriyle 5-3 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Hazırlık karşılaşmalarında lige hazır görüntüsü veren Siyah-Beyazlılar transfer çalışmalarına da devam ediyor.



Kadrodaki sol bekler Arthur Masuaku ve Umut Meraş'ın performansından memnun olmayan Şenol Güneş, Beşiktaş yönetiminden sol bek transferi istedi.

Kartal transferde harekete geçti

Özellikle sezon başında West Ham' dan kiralanan Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmayan Şenol Güneş, bu oyuncu ile devre arasında yolların ayrılmasını istiyor.

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Beşiktaş'ta sol bek için ise flaş bir isim gündeme geldi.

Ortaya atılan iddialara göre kariyerinde Manchester United gibi dev takımlarda oynayan Daley Blind, devre arasında fazla forma şansı bulamadığı Ajax' tan ayrılmak istiyor.

Ajax'tan devre arasında ayrılmak isteyen Daley Blind, sol bek arayışları içerisinde olan Beşiktaş'ın gündemine geldi.

Beşiktaş yönetiminin, Arthur Masuaku ile yolların ayrılması sonrası Hollandalı sol bek Daley Blind için girişimlerde bulunacak.

Daley Blind'in kariyeri 

Kariyerinde 494 maça çıkan tecrübeli sol bek bu maçlarda 19 gol, 28 asistlik performans gösterdi.

Oynadığı maçlarda 45 sarı kart gören 32 yaşındaki futbolcu 1 kırmızı kart gördü.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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