YAŞAM
15 Eylül 2022 - 10:22

Beşiktaş'tan 'taklit' site üzerinden kripto para vurgununa suç duyurusu

Beşiktaş Jimnastik Kulübüne ait web sitesinin kısaltılmışını taklit ederek kripto para cüzdanı üreten 2 dolandırıcı, siber polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

YAŞAM
15 Eylül 2022 - 10:22
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Beşiktaş’tan ‘taklit' site üzerinden kripto para vurgununa suç duyurusu

Kripto cüzdanlarının taklidi gün geçtikçe artarken, bu kez mağdur bir spor kulübü oldu. Beşiktaş Kulübü, araştırmaları sonucu İnternet sitesi üzerinden kulübe ait izlenimi verilerek kripto para cüzdanı veren kötü niyetli bir site tespit etti. Kulüp yönetimi, konu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık hemen soruşturma başlattı.

Yürütülen soruşturma çerçevesinde harekete geçen İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “www.bjk-coin.com” URL adresli web sitesi hakkında geniş çaplı inceleme yaptı. Araştırmada sitenin kısaltması kullanılan spor kulübünün bilgisi ve izni dışında kurulduğu, internet sitesi üzerinden kripto para cüzdanı verilerek buraya yatırım yapılmasının istendiği ve bu sayede insanların dolandırılmaya çalışıldığı anlaşıldı.

Kulübe ait İnternet sitesi izlenimi verilerek dolandırıcılık yapan site ve kurucuları konusu ile ilgili güvenlik birimlerince gerçekleştirilen araştırma sonu itibariyle internet sitesinin E.A. ve K.G. adlı kişiler tarafından oluşturulduğu bilgisi verildi. Sitenin kurucusu oldukları belirlenen 2 zanlı, önceki gün düzenlenen aynı zamanda operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda incelenmek üzere 2 cep telefonu, 3 dizüstü bilgisayar, 1 SIM kart, 1 flash bellek, 2 harici diske el konulurken, baskında 1 ruhsatsız silah ve bu silaha ait 29 fişek de elde edildi. Yakalanan 2 şüpheli ifadeleri alınmak üzere İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

Sadık Kahraman


 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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