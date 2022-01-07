Beşiktaş'tan üzen haber! İki futbolcuda test sonucu pozitif çıktı













Beşiktaş Spor Kulübü'nde koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Çaykur Rize spor maçı için hazırlık yapan siyah-beyazlı takımda yapılan rutin PCR testlerinin sonuçları belli oldu.Siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, PCR testi yapılan futbolculardan 2'sinin sonuçlarının pozitif olarak çıktığı duyuruldu.Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş Futbol A Takımı'na, teknik ve idari heyetine Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında oynayacağı müsabaka öncesinde Kovid-19 PCR testinin uygulandığı ve yapılan testlerin sonuçlarında ise 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlanıldığı belirtilirken test sonuçları pozitif olarak çıkan sporcuların takip, izolasyon ve tedavi süreçleri ile ilgili tüm protokollerin de başlatıldığı kaydedildi.