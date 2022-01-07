SPOR
07 Ocak 2022 - 22:39

Beşiktaş'tan üzen haber! İki futbolcuda test sonucu pozitif çıktı

Çaykur Rizespor maçına hazırlanan Beşiktaş'ta rutin PCR testleri yapıldı. Yapılan testlerde ise 2 futbolcunun sonucu pozitif olarak çıktı.

SPOR
07 Ocak 2022 - 22:39
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Beşiktaş'tan üzen haber! İki futbolcuda test sonucu pozitif çıktı
Beşiktaş Spor Kulübü'nde koronavirüs vaka sayıları gün geçtikçe artmaya başladı. Çaykur Rize spor maçı için hazırlık yapan siyah-beyazlı takımda yapılan rutin PCR testlerinin sonuçları belli oldu.







Siyah-beyazlı kulüp tarafından resmi internet sitesi üzerinden yapılan yazılı açıklamada, PCR testi yapılan futbolculardan 2'sinin sonuçlarının pozitif olarak çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada; Beşiktaş Futbol A Takımı'na, teknik ve idari heyetine Süper Lig'de Çaykur Rizespor deplasmanında oynayacağı müsabaka öncesinde Kovid-19 PCR testinin uygulandığı ve yapılan testlerin sonuçlarında ise 2 futbolcuda pozitif bulguya rastlanıldığı belirtilirken test sonuçları pozitif olarak çıkan sporcuların takip, izolasyon ve tedavi süreçleri ile ilgili tüm protokollerin de başlatıldığı kaydedildi.

 
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