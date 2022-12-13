Beşiktaş tarihinde bir ilk! Bütün amatör branşlara sponsor bulundu













Bu sezon alınan kötü sonuçlarla taraftarları üzen amatör branşlar ile ilgili Beşiktaş tarihinde yarın bir ilk yaşanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde yarın saat 13.00’te Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenlenecek.Bu toplantının, amatör branşlara destek olan firmaları ve yöneticilerini tanıtmak amacıyla düzenleneceği ifade edildi. İşte amatör branşlar ve sponsorları: Kadın Futbol: Vodafone, BEKO, Adidas, Kozmevit, GREE Klima, Pegasus, Europcar Birleşik Ödeme Erkek Basketbol: Emlakjet, GKN Kargo, Leke Filo, Nov Yapı Futbol Akademi: Artaş Grup, Honda, Europcar, Scoutium, Cummins; Erkek Hentbol: Yurtbay Seramik, Aygaz, HDI Sigorta, Aysu Yapı Erkek Voleybol: Ceylan İnşaat ve Kozmevit Bedensel Engelliler: Baba Yapı Jimnastik: Grandi Gayrimenkul Atletizm: Outdoor Factory Kürek: Beşiktaş Shipping Boks: Serencebey Beşiktaşlılar Derneği Masa Tenisi: Nov Yapı Altyapı ve Eğitim: Seyit Ateş Spor Okulları Nevzat Demir Tesisleri: Fıratpen