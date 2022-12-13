SPOR
13 Aralık 2022 - 17:22

Beşiktaş tarihinde bir ilk! Bütün amatör branşlara sponsor bulundu

Beşiktaş’ta amatör branşlar konusunda yeni gelişmeler yaşanıyor. Siyah beyazlılar bu branşlar için sağladıkları yeni sponsorluk anlaşmalarını resmen açıklayacak.

SPOR
13 Aralık 2022 - 17:22
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Beşiktaş tarihinde bir ilk! Bütün amatör branşlara sponsor bulundu


Bu sezon alınan kötü sonuçlarla taraftarları üzen amatör branşlar ile ilgili Beşiktaş tarihinde yarın bir ilk yaşanacak.

Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğinde yarın saat 13.00’te Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenlenecek.



Bu toplantının, amatör branşlara destek olan firmaları ve yöneticilerini tanıtmak amacıyla düzenleneceği ifade edildi.

İşte amatör branşlar ve sponsorları:

Kadın Futbol: Vodafone, BEKO, Adidas, Kozmevit, GREE Klima, Pegasus, Europcar Birleşik Ödeme

Erkek Basketbol: Emlakjet, GKN Kargo, Leke Filo, Nov Yapı

Futbol Akademi: Artaş Grup, Honda, Europcar, Scoutium, Cummins;

Erkek Hentbol: Yurtbay Seramik, Aygaz, HDI Sigorta, Aysu Yapı

Erkek Voleybol: Ceylan İnşaat ve Kozmevit

Bedensel Engelliler: Baba Yapı

Jimnastik: Grandi Gayrimenkul

Atletizm: Outdoor Factory

Kürek: Beşiktaş Shipping

Boks: Serencebey Beşiktaşlılar Derneği

Masa Tenisi: Nov Yapı

Altyapı ve Eğitim: Seyit Ateş Spor Okulları

Nevzat Demir Tesisleri: Fıratpen

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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