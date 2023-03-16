Beşiktaş, Tayfur Bingöl’ün bonservisini alıyor













Beşiktaş'ta beklenen karar verildi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor’dan 1.5 Milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte Beşiktaş’a transfer olan Tayfur Bingöl, özellikle de Teknik Direktör Şenol Güneş’in göreve gelmesiyle birlikte takımda daha fazla süre almaya başlamıştı.Tayfur Bingöl, sol-sağ kanat, sol-sağ bek, orta saha pozisyonlarında oynayabilmesi nedeniyle adeta bir joker oyuncu olarak dikkatleri çekmeyi başarıyor.30 yaşındaki tecrübeli futbolcu sezon başından bu yana Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 25 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken 1 asistlik bir katkıyla oynamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş ile Tayfur Bingöl’ün takımdaki geleceğiyle ilgili olarak bir karar verebilmek için görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi, oyuncusunun takımda kalması yönünde bir karar aldı. Alınan karar doğrultusunda Beşiktaşlı yetkililer, Alanyaspor ile Tayfur Bingöl transferi için görüşmelere başlarken, kiralık sözleşmesinde yer alan 1.5 Milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun düşürülebilmesi adına pazarlıklar devam ediyor.