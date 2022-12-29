Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş-Adana Demirspor maçının ardından açıklamalarda bulundu







Hakem konusuna değindi

Transfer dönemini değerlendirdi







Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte 2022 yılını galibiyetle kapatmış oldu. Maçın ardında Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, galibiyeti ve oynanan oyunu değerlendirdi.70 yaşındaki tecrübeli teknik direktör "Hakem için bağırmak doğru değil. N'Koudou'ya kırmızı kart verilebilirdi. Josef'in kart gördüğü pozisyonun 10-15 tanesi Gaziantep'te oldu, kart gösterilmedi. Bir kulübü korumaya çalışıp, diğerini farklı davranırsan kaos olur. Kaosun dışında kalmak istiyoruz." şeklinde konuştu.Transferler hakkında da konuşan deneyimli teknik adam "Samet Akaydın'ı, Onur Bulut'u, Ozan Tufan'ı beğeniyorum. Cengiz Ünder'i, Çağlar Söyüncü'yü beğeniyorum. Çok beğendiğim oyuncu var ama bunlar alınır, alınmaz... Samet'in başka bir takımla anlaştığı konuşuluyor. Ben işime bakıyorum." dedi. Bu sonucun ardından siyah beyazlılar puanını 26'ya yükseltti. Zirvedeki Galatasaray'ın 7 puan arkasına gelen Beşiktaş, puan cetvelinde 5. sıraya yükseldi. Ligin 17. haftasında maç yapmayacak siyah beyazlılar, 18. haftada evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma 7 Ocak 2023 Cuma günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 19:00.