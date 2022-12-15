Beşiktaş, transfer dönemi için kolları sıvamaya başladı; ilk hedef Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu...

Ligde şampiyonluk yarışına katılmak isteyen Şenol Güneş, Beşiktaş yönetimine taleplerini iletti. Tecrübeli antrenör, Fenerbahçe'de bu sezon süre bulmakta sıkıntı yaşayan Slovenyalı orta sahayı takımda görmek istiyor. Siyah Beyazlılar, Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için hazırlıklarına devam ediyor. Ancak bir yandan da gelecek sezonun temelleri atılıyor. Kasım ayında takımın başına geçen Şenol Güneş, gelecek sezon takım görmek istediği oyuncuları yönetime sunmaya başladı. Listenin en tepesinde ismi yazılı olanlardan biri de Fenerbahçe’nin başarılı orta saha oyuncusu Miha Zajc. 28 yaşındaki yıldızın sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek. Fenerbahçe, Zajc ile masaya otursa da oyuncunun düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmeye daha olumlu bakıyor. Oyuncu eğer Fenerbahçe ile yeni bir sözleşme imzalamazsa; Beşiktaş, Zajc ile masaya oturmayı planlıyor. Kara Kartal'ın bu transferdeki en büyük rakipleri ise İtalya takımları. 2019 yılında Empoli'den Türkiye'ye gelen Zajc, bu sezon sadece 12 maçta forma giydi ve iki gol attı.