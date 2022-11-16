Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi







Kartal Dünya yıldızının peşinde!







Spor Toto Süper Lig'e Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle verilen arada kulüpler ve menajerler transfer çalışmalarını iyice hızlandırdı.Beşiktaş yönetimi de Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte ara transfer döneminde yapılacak olan hamlelerle ilgili olarak sık sık görüşmeler kaydederken sürpriz bir gelişme yaşandı.İngiltere Prmeier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.Ekonomik olarak uygun şartların oluşması durumunda Beşiktaş yönetimi bu transferde çok istekli olurken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Ziyech ismine onay verdiği öğrenildi. İngiltere macerası başladığı günden bu yana istediği gibi gitmeyen Hakim Ziyech'in Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılma konusunda istekli olmasının transfer için büyük bir avantaj olduğu konuşulurken, önümüzdeki haftalarda transferde ciddi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.