SPOR
16 Kasım 2022 - 15:01

Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi

Beşiktaş'a Ocak ayında başlayacak olan ara transfer dönemi öncesinde menajerler aracılığıyla Chelsea'nin yıldız isimlerinden Hakim Ziyech'in önerildiği öğrenildi.

SPOR
16 Kasım 2022 - 15:01
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Beşiktaş transferde bombayı patlatacak! Menajerler aracılığıyla Chelseali yıldız Hakim Ziyech önerildi


Spor Toto Süper Lig'e Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle verilen arada kulüpler ve menajerler transfer çalışmalarını iyice hızlandırdı.

Beşiktaş yönetimi de Teknik Direktör Şenol Güneş ile birlikte ara transfer döneminde yapılacak olan hamlelerle ilgili olarak sık sık görüşmeler kaydederken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kartal Dünya yıldızının peşinde!



İngiltere Prmeier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Hakim Ziyech'in menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği iddia edildi.

Hakim Ziyech Chelsea BJK transfer süreci

Ekonomik olarak uygun şartların oluşması durumunda Beşiktaş yönetimi bu transferde çok istekli olurken, Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Ziyech ismine onay verdiği öğrenildi.

İngiltere macerası başladığı günden bu yana istediği gibi gitmeyen Hakim Ziyech'in Ocak ayındaki ara transfer döneminde takımdan ayrılma konusunda istekli olmasının transfer için büyük bir avantaj olduğu konuşulurken, önümüzdeki haftalarda transferde ciddi gelişmelerin yaşanması bekleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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