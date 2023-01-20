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20 Ocak 2023 - 12:45

Beşiktaş transferde gözünü kararttı. Konyaspor Amir Hadziahmetovic transferini bitirecekler

Türkiye Kupası’na veda etmesinin ardından ara transfer dönemindeki çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş yönetimi transferler için kesenin ağzını açtı. Konyasporlu yıldız ismin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

SPOR
20 Ocak 2023 - 12:45
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Beşiktaş transferde gözünü kararttı. Konyaspor Amir Hadziahmetovic transferini bitirecekler


Ara transfer döneminde hareketli günlerin yaşandığı Beşiktaş’ta dün akşam saatlerinde oldukça sıcak gelişmeler yaşandı. Vincent Aboubakar transferine büyük bir ölçüde nokta koyan siyah beyazlıların bugün Kamerunlu golcüyü İstanbul’a getireceği öğrenilirken, transferde kısa bir süre içerisinde bir ismi daha açıklayacağı öğrenildi. 

Başkan transfer için gözünü kararttı

Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Teknik Direktör Şenol Güneş ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından şampiyonluğa olan inancına vurgu yaptığı ve ara transferde iddialı hamleler yapma konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.



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Abouakar transferinde son aşamaya gelen Beşiktaş yönetiminin sonraki hedefinin Konyaspor’da forma giyen başarılı orta saha oyuncusu Amir Hadziahmetovic olduğu ve ilk teklifinin reddedilmesinin ardından siyah beyazlıların rakamı 3.5 Milyon Euro’ya kadar çıkartarak kısa bir süre içerisinde imzaları atmak istediği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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