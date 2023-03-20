Beşiktaş Utku Yuvakuran için gelen teklifleri değerlendirecek













Sezon sonu için takım bakmaya başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta önümüzdeki sezonun kadro planlaması konusunda toplantılar yapılmaya başlandı.Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibiyle bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi önümüzdeki sezon için kadro planlama konusunda çalışmalarına şimdiden start verdi.Siyah beyazlılarda geçtiğimiz sezonlardan bu yana beklentilerin altında kalan ve formayı bir türlü kapamayan 25 yaşındaki kaleci Utku Yuvakuran ile ilgili olarak karar verildi.Şenol Güneş, Utku’yu kadrosunda düşünmediğini yönetime dile getirirken, yönetim ise oyuncusunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirerek sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan oyuncusundan takım bulmasını istedi. Utku Yuvakuran’ın da daha fazla forma şansı bulabileceği bir kulüpte forma giyme isteğinin olduğu bilinirken, transfere sıcak baktığı iddia edildi. Daha fazla forma giyme şansı bulabileceği bir kulüpte kendisini ispat etmek isteyen Utku’nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.