Beşiktaş, Valentin Rosier için istediği bonservis ücretini belirledi













Rosier'in bölgesine Onur transfer edilmişti

Spor Toto Süper Lig’de bu sezon beklentilerin bir hayli altında kalan Beşiktaş, şampiyonluk hedefinden bir hayli uzaklaşmıştı.Sezona Valerien Ismael ile başlayan siyah beyazlılar ardından yaşanana ayrılığın ardından da göreve tecrübeli teknik adam Şenol Güneş getirilmişti.Bu sezon başından bu yana Beşiktaş’ta inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Valentin Rosier, zaman zaman Şenol Güneş tarafından da kadroya dahil edilmemişti. Antrenmanlarda ve maçlarda sergilediği performanslarla Şenol Hoca’nın gözüne giremeyen Rosier ile sezon sonunda yolların ayrılabileceği konusu gündeme gelmişti.Ara transfer döneminde de Rosier’in görev yaptığı bölgeye Onur Bulut’u transfer eden Beşiktaş yönetimi oyuncuyla yolların ayrılabileceği iddialarını iyice kuvvetlendirmişti. Valentin Rosier’in takımdaki geleceğiyle ilgili olarak Şenol Güneş ile Nevzat Demir Tesisleri’nde bir görüşme gerçekleştiren Beşiktaş yönetimi oyuncusuyla yolların ayrılması yönünde bir karar alırken, aynı zamanda bonservis ücreti konusunda da bir rakam belirledi. Beşiktaşlı yetkililerin Valentin Rosier için 7.5 Milyon Euro’luk bir bonservis ücreti beklentisi olduğu iddia edildi.