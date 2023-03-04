SPOR
04 Mart 2023 - 23:57

Beşiktaş Valentin Rosier için teklif bekleyecek

Beşiktaş'ta başarılı sağ bek Valentin Rosier ile ilgili olarak sürpriz bir karar verildi. Yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'ten gelen rapor doğrultusunda oyuncusunun geleceğiyle ilgili kararını verdi.

SPOR
04 Mart 2023 - 23:57
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Beşiktaş Valentin Rosier için teklif bekleyecek


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili olarak sürpriz gelişmeler yaşanıyor.

Rosier ile yol ayrımına gidilebilir



Mevcut kadrosundaki birçok ismin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş'ta aynı zamanda bazı isimler için de yönetim gelen teklifleri değerlendirme yönünde karar verdi.

valentin rosier beşiktaş'tan ayrılabilir

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve geldiği günden bu yana bir türlü yıldızı barışmayan Valentin Rosier ile ilgili olarak tecrübeli teknik adam yolların ayrılabileceği yönünde bir raporda bulundu.

Yönetim sezon sonunda Fransız sağ beki Valentin Rosier için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Rosier için Beşiktaş'ın beklentisinin ise en az 7.5 Milyon Euro olduğu düşünülüyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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