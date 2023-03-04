Beşiktaş Valentin Rosier için teklif bekleyecek







Rosier ile yol ayrımına gidilebilir







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro planlamasıyla ilgili olarak sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ile Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının ardından önümüzdeki sezonun planlamasıyla ilgili olarak sürpriz gelişmeler yaşanıyor.Mevcut kadrosundaki birçok ismin sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş'ta aynı zamanda bazı isimler için de yönetim gelen teklifleri değerlendirme yönünde karar verdi.Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in göreve geldiği günden bu yana bir türlü yıldızı barışmayan Valentin Rosier ile ilgili olarak tecrübeli teknik adam yolların ayrılabileceği yönünde bir raporda bulundu. Yönetim sezon sonunda Fransız sağ beki Valentin Rosier için gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öğrenildi. Rosier için Beşiktaş'ın beklentisinin ise en az 7.5 Milyon Euro olduğu düşünülüyor.