Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE D Smart







Beşiktaş-Werder Bremen maçı hangi kanalda?

9 Temmuz Cumartesi:







12 Temmuz Salı:

15 Temmuz Cuma:

23 Temmuz Cumartesi:

26 Temmuz Salı:

30 Temmuz Cumartesi:

Beşiktaş ile Alman temsilcisi Werder Bremen ile şu sıralar mücadele ediyor. Maç saat 17.00'da başladı. Her iki takımda sezon hazırlıkları için kamp yapıyorlar.Beşiktaş sezon hazırlıklarına geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen Valerien Ismael'le devam ediyor. İlk hazırlık maçını ise Werder Bremen'le yapacaklar. Beşiktaş'ın tüm hazırlık maç programı ise şöyle:17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park) Yeni forvet transferleriyle taraftarını heyecanlandırmayı başarak Beşiktaş'r-ta şimdiki hedef ise iyi bir oyun yakalamak. Bunun için hazırlık maçlarını ciddiye alan yönetim ve Valerien Ismael hazırlık maçlarında rakip olarak kuvvetli takımları karşılarına alıyorlar. Beşiktaş ilk hazırlık maçı kapsamında Werder Bremenle karşılaşacak ve maç 17.00'da'tan naklen yayınlanacak.