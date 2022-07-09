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09 Temmuz 2022 - 18:02

Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE D Smart

Beşiktaş hazırlık kampı kapsamında Werder Bremen ile karşılaşacak. Maçı canlı izlemek isteyenler haberimizde detayları bulabilirler...

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09 Temmuz 2022 - 18:02
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Beşiktaş Werder Bremen maçı CANLI İZLE D Smart


Beşiktaş ile Alman temsilcisi Werder Bremen ile şu sıralar mücadele ediyor. Maç saat 17.00'da başladı. Her iki takımda sezon hazırlıkları için kamp yapıyorlar.

Beşiktaş-Werder Bremen maçı hangi kanalda?

Beşiktaş sezon hazırlıklarına geçen sezonun ikinci yarısında takımın başına getirilen Valerien Ismael'le devam ediyor. İlk hazırlık maçını ise Werder Bremen'le yapacaklar. Beşiktaş'ın tüm hazırlık maç programı ise şöyle:

9 Temmuz Cumartesi:



17.00 Beşiktaş-Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)

Yeni forvet transferleriyle taraftarını heyecanlandırmayı başarak Beşiktaş'r-ta şimdiki hedef ise iyi bir oyun yakalamak. Bunun için hazırlık maçlarını ciddiye alan yönetim ve Valerien Ismael hazırlık maçlarında rakip olarak kuvvetli takımları karşılarına alıyorlar. Beşiktaş ilk hazırlık maçı kapsamında Werder Bremenle karşılaşacak ve maç 17.00'da D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

EDİTOR
Kadir Buğra Demir
Kadir Buğra Demir
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