Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Paulo Otavio’nun peşinde

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta beklentilerin bir hayli altında kalan sezonda gözler şimdiden önümüzdeki sezona çevrildi.
Önümüzdeki sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim arasında planlama görüşmelerine start verildi.
Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in çok istediği sol bek transferinde çeşitli adaylarla görüşmelerini sürdürürken, en çok ön plana çıkan ismin Almanya Bundesliga’da boy gösterdiği iddia edildi.