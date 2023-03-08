Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Paulo Otavio’nun peşinde













Bonservis ücreti ödenmeyecek

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta beklentilerin bir hayli altında kalan sezonda gözler şimdiden önümüzdeki sezona çevrildi.Önümüzdeki sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim arasında planlama görüşmelerine start verildi.Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in çok istediği sol bek transferinde çeşitli adaylarla görüşmelerini sürdürürken, en çok ön plana çıkan ismin Almanya Bundesliga’da boy gösterdiği iddia edildi.Alman ekibi Wolfsburg’ta forma giyen Paulo Otavio, Beşiktaş’ın radarına takılırken, Şenol Güneş’in de bu transfer için yönetime olumlu yönde bir rapor verdiği konuşuluyor. Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki Brezilyalı sol bek için menajeriyle temas kuran Beşiktaşlı yetkililerin görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği söyleniyor.