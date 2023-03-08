SPOR
08 Mart 2023 - 15:50

Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Paulo Otavio'nun peşinde

Siyah beyazlılarda önümüzdeki sezon adına transfer çalışmalarına şimdiden start verilirken, sol bek için düşünülen isimlerden birisi ortaya çıktı.

SPOR
08 Mart 2023 - 15:50
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Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Paulo Otavio’nun peşinde


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş’ta beklentilerin bir hayli altında kalan sezonda gözler şimdiden önümüzdeki sezona çevrildi.

Önümüzdeki sezonda iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen siyah beyazlı ekipte Teknik Direktör Şenol Güneş ve yönetim arasında planlama görüşmelerine start verildi.



Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş’in çok istediği sol bek transferinde çeşitli adaylarla görüşmelerini sürdürürken, en çok ön plana çıkan ismin Almanya Bundesliga’da boy gösterdiği iddia edildi.

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Bonservis ücreti ödenmeyecek

Alman ekibi Wolfsburg’ta forma giyen Paulo Otavio, Beşiktaş’ın radarına takılırken, Şenol Güneş’in de bu transfer için yönetime olumlu yönde bir rapor verdiği konuşuluyor.

Wolfsburg ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 28 yaşındaki Brezilyalı sol bek için menajeriyle temas kuran Beşiktaşlı yetkililerin görüşmelerinin olumlu yönde ilerlediği söyleniyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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