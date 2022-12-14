Beşiktaş Wout Weghorst'un bonservisini almak için harekete geçiyor







Kartal transfer için harekete geçti







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a sezon başında İngiltere'den transfer olan Wout Weghorst transfer süreciyle birlikte tüm dünyada büyük bir ses getirmeyi başarmıştı. Ayırca Weghorst sezon başından siyah beyazlı formayı giymeye başladığı günden bu yana arka arkaya gollerini atmaya başlarken taraftarların da sevgilisi haline gelmeyi başarmıştı.Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve Teknik Direktör Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte tecrübeli teknik adamının da gözüne girmeyi başaran Hollandalı golcü formasını kaptırmamıştı.Burnley'den 10 Milyon Euro satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Wout Weghorst için Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin sezon sonunu beklemeden şimdiden pazarlıklarına start vereceği öğrenildi. Weghorst son olarak Katar'da oynanan Dünya Kupası'nda oynanan çeyrek final karşılaşmasında Arjantin ağlarına iki harika gol göndererek turnuvaya damgasını vurmayı başarmıştı.