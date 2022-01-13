Beşiktaş yeni teknik direktörü için Önder Karaveli'ye karar verdi!













Bir süredir Beşiktaş'ın geçici olarak teknik hocalık görevini yürüten Önder Karavelli, siyah-beyazlı takımın resmi olarak teknik direktörü oldu. Alınan yeni karara ilişkin Vodafone Park'ta basın mensupları aracılığı ile kamuoyuna takımın yeni teknik direktörünü açıklayan kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni hocalarının bundan sonra Önder Karavelli olduğunu duyurdu.Sergen Yalçın'ın görevden ayrılması sonrasında geçici olarak takımı çalıştıran Önder Karaveli'nin takımın yeni teknik hocası olduğunu duyuran başkan Ahmet Nur Çebi, Karaveli'nin büyük bir projenin bir parçası olmaya devam edeceğini ve Beşiktaş'ın ekonomik alanda düzelmesi yönünde de oyuncu yetiştirmeye yönelik yeni projeyi de uygulayacağını söyledi.