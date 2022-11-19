Beşiktaş yönetimi Dennis Man transferi için harekete geçti. Dennis Man için Parma ile görüşeler başladı







Rumen yıldızı kadrosunda görmek istiyor!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta liglere Dünya Kupası nedeniyle verilen arada tek gündem ara transfer döneminde yapılması planlanan transferler...Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Başkan Ahmet Nur Çebi sık sık ara transfer döneminde yapılacak olan takviyeler için bir araya gelirken gündeme de sürpriz isimlerin alındığı öğrenildi.Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibi Ocak ayındaki ara transfer dönemi için çalışmalarını bir süredir yürütürken, İtalyan ekibi Parma'da forma giyen Dennis Man'i kadrosuna katmayı çok istediği öğrenildi.Dennis Man ismini Başkan Çebi ve Kazancı ile gerçekleştirdiği görüşmede de gündeme getiren Şenol Güneş bu ismin takıma oldukça katkı sağlayabilecek potansiyelli bir oyuncu olduğunu söyledi. 24 yaşındaki Rumen oyuncu Dennis Man, 2020-2021 sezonunda Parma'ya FCSB'den tam tamına 13 Milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Bu sezon Parma formasıyla Serie B'de 9 maçta süre alan Man, bu maçlarda 3 gollük bir katkıyla oynadı.