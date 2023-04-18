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18 Nisan 2023 - 12:03

Beşiktaş yönetimi Enkoudu ve Mureka'yı kadrodan eledi!

Beşiktaş'ın teknik hocası Şenol Güneş tarafından eleştirilen iki futbolcu ile ilgili karar verildiği öğrenildi. Trabzonspor ile berabere kalınmasının ardından Georges-Kevin Nkoudou ve Jackson Mureka'nın kadro dışı bırakıldığı bildirildi.

SPOR
18 Nisan 2023 - 12:03
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Beşiktaş yönetimi Enkoudu ve Mureka'yı kadrodan eledi!
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Beşiktaş, Sportoto Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor ile karşı karşıya geldi. Maç 0:0 berabere bitti. Maç, Beşiktaş'ın iki başarılı futbolcusu Georges-Kevin Nkoudu ve Jackson Mureka'nın performanslarıyla eleştirildi. Karşılaşmayı kazanamayan Beşiktaş, iki oyuncusuyla ilgili çok önemli bir karar aldı. Yönetim, Enkoudu ve Mureka'yı eledi.

Jackson Mureka



Siyah-beuazlı yönetim Mureka'ya Standard Liege'den satın almak için 3 milyon 350 bin euro ödedi. Al-Ahly ayrıca oyuncuya ara transfer için 2,5 milyon dolar teklif etti.

Georges-Kevin Nkoudou

Nkudu'ya 2019-20'de bonservisinin yüzde 50'si için toplamda 4,5 milyon euro, yılda 1,6 milyon euro ödendi.

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Elvan ÇILDIR
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