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17 Kasım 2022 - 21:12

Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz transferini çok istiyor

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş ve ekibinin Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek sol bek transferi için sürpriz bir isim önerdi. Enzo Diaz için yönetim harekete geçti.

SPOR
17 Kasım 2022 - 21:12
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Beşiktaş yönetimi Enzo Diaz için harekete geçti. Şenol Güneş Diaz transferini çok istiyor


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada transfer planlaması konusunda Başkan Ahmet Nur Çebi, Sportif Direktör Ceyhun Kazancı ve Teknik Direktör Şenol Güneş bir araya geldi.

Enzo Diaz bjk transfer

Transferde sürpriz isim!



Arjantinli yıldız Enzo Diaz'ı bir süredir takip eden Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş transfer için olumlu yönde raporunu sundu.

Arjantin Ligi ekiplerinden Tallares'de forma giyen 26 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş yönetiminin şimdiden harekete geçtiği öğrenilirken Ocak ayındaki ara transfer döneminde imzayı attırmak istiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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