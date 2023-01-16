SPOR
16 Ocak 2023 - 16:20

Beşiktaş yönetimi kararını verdi. Jackson Muleka'nın ayrılmasına izin verilmeyecek

Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından Muleka'nın da transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken, Beşiktaş yönetimi oyuncusunun takımda kalmasına karar verdi.

SPOR
16 Ocak 2023 - 16:20
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Beşiktaş yönetimi kararını verdi. Jackson Muleka'nın ayrılmasına izin verilmeyecek


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un takımdan ayrılarak Manchester United'a transfer olması büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Weghorst sonrası Jackson Muleka'nın da talipleri olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken çıkan haberler büyük ses getirmişti.

Jackson Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydiği süreçte oynadığı oyunla büyük bir beğeni kazanmış ve ligde gol krallığında zirveye çok yaklaşmıştı. 



muleka takımda kalacak

Muleka transferiyle büyük ses getirmişti

Sezon başında Belçika ekibi Standard Liege'e geri dönen Muleka, sonrasında bonservis ücretiyle birlikte Beşiktaş'a imza atmıştı. Siyah beyazlılara imza attığı günden bu yana inişli çıkışlı bir form grafiği çizen Muleka beklenenlerin bir hayli altında kalarak hayal kırıklığı yaşatmıştı.

Genç golcünün ara transfer döneminde Avrupa'dan taliplileri olduğu iddia edilirken, bazı kulüplerin menajeri aracılığıyla kulübe ulaştığı da gelen bilgiler arasında yer alıyordu.

Beşiktaş yönetimi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Şenol Güneş ile bir araya gelirken, golcü oyuncusu Jackson Muleka için de kararını verdi. Siyah beyazlılar Muleka'nın takımda kalması yönünde karar aldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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