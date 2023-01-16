Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un takımdan ayrılarak Manchester United'a transfer olması büyük bir şok etkisi yaratmıştı. Weghorst sonrası Jackson Muleka'nın da talipleri olduğu iddiası gündeme bomba gibi düşerken çıkan haberler büyük ses getirmişti. Jackson Muleka geçtiğimiz sezon Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydiği süreçte oynadığı oyunla büyük bir beğeni kazanmış ve ligde gol krallığında zirveye çok yaklaşmıştı.
SPOR
16 Ocak 2023 - 16:20
Beşiktaş yönetimi kararını verdi. Jackson Muleka'nın ayrılmasına izin verilmeyecek
Wout Weghorst'un takımdan ayrılmasının ardından Muleka'nın da transfer olacağı iddiaları gündeme bomba gibi düşmüşken, Beşiktaş yönetimi oyuncusunun takımda kalmasına karar verdi.
SPOR
16 Ocak 2023 - 16:20