Beşiktaş yönetimi Masuaku ile yollarını ayırıp sol bek transferi yapmak istiyor







Şenol Hoca takımda istemiyor!







Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer döneminde imzalar arka arkaya gelmişti. Transfer tescil sürecinin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in sol beki Arthur Masuaku'dan memnun olmaması nedeniyle transferde büyük bir sürpriz yaşanabilir. Masuaku'nun kiralık sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesini kullanmak istemeyen yönetim İngiliz ekibi West Ham ile görüşerek Masuaku'yu geri göndermek istiyor.Arthur Masuaku'nun yerine şimdiden sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Beşiktaş planını hazırladı. Sol bek için birkaç aday üzerinde duran siyah beyazlılar, Masuaku ile yollarını ayırması halinde yeni sol bekine hızlıca imza attırmayı hedefliyor.