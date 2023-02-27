SPOR
27 Şubat 2023 - 22:08

Beşiktaş yönetimi Masuaku ile yollarını ayırıp sol bek transferi yapmak istiyor

Beşiktaş'ta ara transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalmışken oldukça hareketli günler yaşanıyor. Siyah beyazlı yönetimin transfer dönemindeki planı ortaya çıktı.

SPOR
27 Şubat 2023 - 22:08
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Beşiktaş yönetimi Masuaku ile yollarını ayırıp sol bek transferi yapmak istiyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta ara transfer döneminde imzalar arka arkaya gelmişti. Transfer tescil sürecinin kapanmasına kısa bir süre kalmışken, hareketli günler yaşanmaya devam ediyor.

Şenol Hoca takımda istemiyor!

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in sol beki Arthur Masuaku'dan memnun olmaması nedeniyle transferde büyük bir sürpriz yaşanabilir. Masuaku'nun kiralık sözleşmesinde bulunan opsiyon maddesini kullanmak istemeyen yönetim İngiliz ekibi West Ham ile görüşerek Masuaku'yu geri göndermek istiyor.



MASUAKU BEŞİKTAŞ'dan ayrılıyor

Arthur Masuaku'nun yerine şimdiden sol bek arayışlarına başlayan Beşiktaş yönetimi, teknik ekibiyle birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Masuaku ile yolların ayrılması durumunda Beşiktaş planını hazırladı.

Sol bek için birkaç aday üzerinde duran siyah beyazlılar, Masuaku ile yollarını ayırması halinde yeni sol bekine hızlıca imza attırmayı hedefliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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