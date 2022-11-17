SPOR
17 Kasım 2022 - 11:29

Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'in isteği üzerine Arthur Masuaku'nun bonservisini almaya karar verdi

Beşiktaş'ta kiralık futbolcu Arthur Masuaku'nun takımdaki geleceğiyle ilgili olarak karar verildi. Şenol Hoca ile görüşen yönetim Masuaku'nun bonservisini almaya karar verdi.

SPOR
17 Kasım 2022 - 11:29
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Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş'in isteği üzerine Arthur Masuaku'nun bonservisini almaya karar verdi


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada Başkan Ahmet Nur Çebi ve Teknik Direktör Şenol Güneş arasında kadro planlamasıyla ilgili olarak kritik bir görüşme gerçekleştirildi.

Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde bir araya gelen ikili hem ara transfer döneminde takıma yapılması planlanan takviyeler hem de önümüzdeki sezonun kadrosu hakkında fikir alışverişinde bulundu.



Beşiktaş Masuaku transfer West Ham

Beşiktaş Masuaku ile yola devam etmek istiyor

Siyah beyazlılarda sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi West Ham United'tan satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiralanan Arthur Masuaku ile ilgili de merakla beklenen karar verildi.

Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesinde bulunan 2.2 Milyon Euro'luk satın alma opsiyonu maddesini kullanmak isteyen Beşiktaş yönetimi bu rakımı biraz daha aşağı çekebilmek adına İngiliz kulübünün yetkilileriyle görüşmelere başladı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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