Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer süreci büyük bir olay olan Wout Weghorst, geldiği günden bu yana sergilediği performansla da taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanmayı başarmıştı. İngiltere ekibi Burnley'den 10 Milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılan Wout Weghorst, sezon başından bu yana toplamda 10 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken 6 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamıştı.
SPOR
03 Kasım 2022 - 16:20
Beşiktaş yönetimi Wout Weghorst için harekete geçti
Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak takıma katılan Wout Weghorst'un bonservisinin alınabilmesi adına çalışmalar başladı. Siyah beyazlı yönetim İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı.
SPOR
03 Kasım 2022 - 16:20
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