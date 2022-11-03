Beşiktaş yönetimi Wout Weghorst için harekete geçti













Kartal opsiyon maddesini düşürmek istiyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer süreci büyük bir olay olan Wout Weghorst, geldiği günden bu yana sergilediği performansla da taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanmayı başarmıştı. İngiltere ekibi Burnley'den 10 Milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılan Wout Weghorst, sezon başından bu yana toplamda 10 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken 6 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamıştı.Weghorst'tan çok memnun olan Beşiktaş yönetimi oyuncusunun Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası'nda da forma giyecek olması nedeniyle elinden kaçırmak istemiyor. Bonservisi için belirlenen 10 Milyon Euro'luk ücret üzerinden pazarlıklara başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi 6 Milyon Euro bonservis ücretiyle golcü oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.