SPOR
03 Kasım 2022 - 16:20

Beşiktaş yönetimi Wout Weghorst için harekete geçti

Beşiktaş'ta sezon başında kiralık olarak takıma katılan Wout Weghorst'un bonservisinin alınabilmesi adına çalışmalar başladı. Siyah beyazlı yönetim İngiliz ekibiyle görüşmeler başladı.

SPOR
03 Kasım 2022 - 16:20
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Beşiktaş yönetimi Wout Weghorst için harekete geçti


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'a transfer süreci büyük bir olay olan Wout Weghorst, geldiği günden bu yana sergilediği performansla da taraflı tarafsız birçok futbolseverin beğenisini kazanmayı başarmıştı.

İngiltere ekibi Burnley'den 10 Milyon Euro satın alma opsiyonuyla birlikte kadroya katılan Wout Weghorst, sezon başından bu yana toplamda 10 karşılaşmada forma giyme şansı yakalarken 6 gol ve 4 asistlik bir katkıyla oynamıştı.



Beşiktaş Weghorst'un bonservisini almak istiyor

Kartal opsiyon maddesini düşürmek istiyor

Weghorst'tan çok memnun olan Beşiktaş yönetimi oyuncusunun Katar'da oynanacak olan Dünya Kupası'nda da forma giyecek olması nedeniyle elinden kaçırmak istemiyor. Bonservisi için belirlenen 10 Milyon Euro'luk ücret üzerinden pazarlıklara başlayan Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi 6 Milyon Euro bonservis ücretiyle golcü oyuncuyu renklerine bağlamak istiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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