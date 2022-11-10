SPOR
10 Kasım 2022 - 22:49

Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş'in ara tranfer döneminde Konyasporlu yıldızın takıma katılması için yönetimle görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

SPOR
10 Kasım 2022 - 22:49
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Beşiktaş Zymer Bytyqi için teklif yapacak


Spor Toto Süper Lig'de Ocak ayında başlaması planlanan ara transfer dönemi öncesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in hafta içerisinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşerek Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Zymer Bytyqi'nin transfer edilmesini istediği öğrenildi.



Zymer Bytyqi bjk transfer

Beşiktaş kapıyı çalmaya hazırlanıyor

Konyaspor ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Zymer Bytyqi için nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi sözleşmesi sona ermeden önce uygun bir bonservis ücretiyle birlikte kadrosuna katmak istiyor.

26 yaşındaki Kosovalı futbolcu da siyah beyazlılara imza atmaya oldukça istekliyken, yönetimle görüşerek transferi için kolaylık sağlanmasını istedi.

Beşiktaş yönetimi 1.5 Milyon Euro bonservis ücretiyle birlikte Zymer Bytyqi'yi kadrosuna katabilmek için Konyaspor'a Ocak ayında teklif yapmaya hazırlanıyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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