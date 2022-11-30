Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi

Özellikle davet sofralarında tercih edilen ve tadı damağınızda kalacak meyhane pilavı yiyenlerden övgü dolu sözler alırken aynı zamanda bu lezzeti tadanlar ise tarif arayışına girdi. Meyhane pilavı nasıl yapılır? Meyhane pilav malzemeleri neler? İşte detaylar...
MEYHANE PİLAV MALZEMELERİ3 Yemek kaşığı sıvı yağ (30 Gram)
1 Yemek kaşığı tereyağı yada margarin (14 Gram) 1 Adet kuru soğan 1 Adet büyük boy kırmızı kapya biber 4 Adet sivri biber 4 Adet domates 1 Tatlı kaşığı biber salçası (15 Gram) 1 Tatlı kaşığı domates salçası (12 Gram) 1.5 Su bardağı bulgur (225 Gram) Yeteri kadar tuz 3 Su bardağı sıcak su (600 Gram)