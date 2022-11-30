Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 11:16

Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi

Sofraların beğenilen tariflerinden olan meyhane pilavı herkes tarafından farklı yapılsada bu tarifi yiyenlerin beğenisini topladı. Yedikçe yiyesiniz gelecek besin değeri yüksek meyhane pilav tarifi haberimizde yer alıyor. Meyhane pilavı nasıl yapılır, malzemeler nelerdir?

Yemek Tarifleri
30 Kasım 2022 - 11:16
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Besin değeri yüksek meyhane pilavı sofraların gözdesi oldu! Hiç böyle lezzetli meyhane pilavı görülmedi


Özellikle davet sofralarında tercih edilen ve tadı damağınızda kalacak meyhane pilavı yiyenlerden övgü dolu sözler alırken aynı zamanda bu lezzeti tadanlar ise tarif arayışına girdi. Meyhane pilavı nasıl yapılır? Meyhane pilav malzemeleri neler? İşte detaylar...

MEYHANE PİLAV MALZEMELERİ

3 Yemek kaşığı sıvı yağ (30 Gram)



1 Yemek kaşığı tereyağı yada margarin (14 Gram)

1 Adet kuru soğan

1 Adet büyük boy kırmızı kapya biber

4 Adet sivri biber

4 Adet domates

1 Tatlı kaşığı biber salçası (15 Gram)

1 Tatlı kaşığı domates salçası (12 Gram)

1.5 Su bardağı bulgur (225 Gram)

Yeteri kadar tuz

3 Su bardağı sıcak su (600 Gram)

TARİFİ

Tencerenin içerisine sıvı yağ alınır ve üzerine tereyağ eklenerek doğranan soğan kavrulmaya başlanır. Kavrulan soğanların üzerine kapya biber ve sivri biber eklenerek kavrulmaya devam eder. Kabukları soyulmuş olan domates tencereye alınır üzerine domates ve biber salçası eklenerek kavrulur. Bulgurluk iri bulgur yıkandıktan sonra tencereye alınır tuzu eklenir ve suyu ilave edilerek pişmeye bırakılır. Tencerenin ağzı kapatılarak kısık ateşe pişen pilav suyunu çektikten sonra dinlendirilir ve servis edilir. Afiyet olsun

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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