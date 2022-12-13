Beslenme Uzmanları Metabolizmanızı Güçlendirmek İçin Bu Süper Gıdayı 30 Yaşın Üzerinde Her Gün Tüketmeniz Gerekiyor













Metabolizmanız, kilo vermenizin ne kadar kolay olduğu konusunda önemli bir faktördür. Metabolizma hızınız kısmen kontrolünüz dışındaki birkaç şey (yaşınız, genetiğiniz ve hormonlarınız gibi) tarafından belirlense de, protein dolu, besin değeri yüksek gıdalarla dolu sağlıklı bir beslenme düzenini sürdürerek metabolizma hızınızı mümkün olduğunca hızlı tutmaya çalışabilirsiniz. Bu iş için en iyi gıdalardan bazıları süper gıdalar olarak bilinir; bunlar yüksek besin değerleri sayesinde genel sağlığınız için özellikle faydalı olan gıdalardır ve birçoğu kilo verme hedefleriniz için harikalar yaratabilir. Aslında, uzmanların sağlıklı bir şekilde kilo vermek istiyorsanız kesinlikle günlük diyetinizin bir parçası olması gerektiğini söylediği bir süper gıda var: baklagiller.Eğer henüz baklagil trenine binmediyseniz, binmenin tam zamanı! Richards bize fasulye, bezelye ve mercimek gibi besin değeri yüksek bu gıdaların, metabolizmanızı hızlandırmak istiyorsanız her gün tabağınıza koyabileceğiniz en iyi şeylerden bazıları olduğunu söylüyor. "Süper gıdalar olarak kabul edilirler. Çünkü protein, lif ve zengin mineraller içeriyorlar.Her şeyden önce, baklagillerdeki lif, onları diyetinizin düzenli bir parçası haline getirdiğinizde metabolizmanız üzerinde harikalar yaratabilir. Lif, vücudun onu parçalamak ve baklagillerin kendisini sindirmek için daha fazla çalışmasını gerektirir. Ve vücudunuz yediklerinizi sindirmek için ne kadar çok çalışırsa, metabolizmanız da o kadar güçlü hale gelir.Ancak bu yüksek lifli gıdaları kilo kaybı için mükemmel bir seçim haline getiren sadece sağlıklı bir metabolizmayı teşvik etmeleri değildir. Baklagillerin aynı zamanda besinlerle dolu olduğunu ve yağsız protein olarak kabul edildiklerini, yani yağ ve aşırı kalori içermeden vücudunuzu besleyebildiklerini söylüyor. Ayrıca, baklagiller sizi gün boyunca tok tutacak doyurucu bir besindir. Protein ve lif sizi daha uzun süre tok tutacak, bu da aşırı kalori alımını ve atıştırmayı azaltacaktır. İşte bu mükemmel bir kilo verdirici yiyecek!Neyse ki baklagilleri günlük diyetinize dahil etmenin pek çok yolu var. Bir tahıl kasesine biraz fasulye atabilir, kızartmaya bezelye ekleyebilir, mercimek çorbası yapabilir veya hatta mercimeği çeşitli tariflerde kıyma gibi etlere bitki bazlı bir alternatif olarak kullanabilirsiniz.