Beştepe'de EYT zirvesi! Kritik tarih belirlendi: 12 Aralık..







EYT YASASI İÇİN NEFESLER TUTULDU











KRİTİK TARİH 12 ARALIK

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili başlatılan çalışmalarla birlikte çıkarılacak yasaya ilişkin düzenlemeler neredeyse netleşmeye başladı. Düzenlemelerin detaylarını gösteren yeni emeklilik sistemi ile ilgili son toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığındaki toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Maliye Bakanı Nureddin Nebati'de katıldı. EYT'de tamamlana taslak çalışmasının son hali masaya yatırılarak yeniden değerlendirilirken son kararın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verileceği bildirildi.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan EYT taslağının son şeklinin yanı sıra bugün yapılan üçlü zirvede EYT anketinde yaş şartı da ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatına göre 1999 yönetmeliği öncesinde yaş şartı kaldırılarak sigortalılara hak kazandıran tek bir formüle odaklanılarak çözüme gidildi. Bu nedenle, EYT kapsamına alınacaklar ile ilgili prim ve kapsam süresi sona erdiğinde bir yıllık ödeme alma hakkına sahip olmalarının sağlanması üzerine görüşüldü. Özellikle işveren alacakları dikkate alınırken 2 milyon kişinin ani emeklilikleri işverenleri ve bütçeleri olumsuz etkilediğinden, yaş gereksinimleri bir kez daha ön plana çıkması gündeme getirildi. Bahsedilen yaş grupları için de kadınlar için 48, erkekler için 50 olarak belirtildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Aralık 2022'deki kabine toplantısının ardından nihai kararı vermeyi planlıyor. Kararname yakın zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Daimi Komisyonu'na sunulacak.