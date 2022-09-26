Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..













TBMM bu hafta çalışmalara başlıyor!

Kabine, kamuda taşeron işçilerin kadroya alınmasını görüşecek

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin ana maddesi ekonomi olup, zirvede görüşülecek diğer konular arasında enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları ve alınan önlemler ile kamuda 90 bin geçici işçinin istihdamı yer alıyor. Kamuda taşeron işçlere kadro verilme çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin gündeme getirecek. Özbekistan'da düzenlenen 22. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılan ve ardından ABD'deki 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için yoğun bir diplomatik kampanya yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe'de toplanacak olan kabineye başkanlık edecek.Gündemin ana maddesi ekonomi, zirve gündeminin ilk maddesi de enflasyonla mücadele olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Ege Denizi'nde Yunanistan ile gerginlik, Rusya-Ukrayna savaşı, iç sınır ötesi operasyonlar da ele alınacak. Birleşmiş Milletler'de Yunanistan aleyhine sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, bakanlarla yapacağı görüşmede bu durumu da değerlendirecek.Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti. Kabine toplantısında esir değişimi sonrası devam eden süreç ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik kanallardan sona erdirilmesine yönelik çabalar da ele alınacak. Ya'nın "Mir ödeme sistemi" de toplantının gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü ekonomi kadrosuyla sistemi hakkında bir görüşme yapmıştı. Bakanlar Kurulu toplantısında Mir ödeme sistemi ve alternatiflerinin değerlendirilmesi de yapılacak.Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında kamuda 90.000 sözleşmeli işçinin istihdam edilmesi de yer alıyor. Toplantıda EYT'nin mevcut durumu ele alınacak ve ilgili bakanlıkların dar gelirlilere yönelik aile destek paketlerine yönelik çalışmaları da değerlendirilecek. Kamuda taşeron işçilere kadro verilme çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin gündeme getirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin hemen ardından Millete Sesleniş konuşmasıyla hitap edecek.