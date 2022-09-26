SİYASET
26 Eylül 2022 - 11:52

Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..

Son iki haftadır Özbekistan'da Şanghay Zirvesi'ne ve ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü bakanlar toplantısına başkanlık edecek.

SİYASET
26 Eylül 2022 - 11:52
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..


Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin ana maddesi ekonomi olup, zirvede görüşülecek diğer konular arasında enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları ve alınan önlemler ile kamuda 90 bin geçici işçinin istihdamı yer alıyor. Kamuda taşeron işçlere kadro verilme çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin gündeme getirecek.

Özbekistan'da düzenlenen 22. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılan ve ardından ABD'deki 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için yoğun bir diplomatik kampanya yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe'de toplanacak olan kabineye başkanlık edecek.



Beştepe'de kritik zirve

Gündemin ana maddesi ekonomi, zirve gündeminin ilk maddesi de enflasyonla mücadele olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Ege Denizi'nde Yunanistan ile gerginlik, Rusya-Ukrayna savaşı, iç sınır ötesi operasyonlar da ele alınacak. Birleşmiş Milletler'de Yunanistan aleyhine sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, bakanlarla yapacağı görüşmede bu durumu da değerlendirecek.

TBMM bu hafta çalışmalara başlıyor!

Rusya ile Ukrayna arasında esir değişimi gerçekleşti. Kabine toplantısında esir değişimi sonrası devam eden süreç ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın diplomatik kanallardan sona erdirilmesine yönelik çabalar da ele alınacak.

Ya'nın "Mir ödeme sistemi" de toplantının gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz Cuma günü ekonomi kadrosuyla sistemi hakkında bir görüşme yapmıştı. Bakanlar Kurulu toplantısında Mir ödeme sistemi ve alternatiflerinin değerlendirilmesi de yapılacak.

Kabine, kamuda taşeron işçilerin kadroya alınmasını görüşecek

Kabine toplantısının gündem maddeleri arasında kamuda 90.000 sözleşmeli işçinin istihdam edilmesi de yer alıyor. Toplantıda EYT'nin mevcut durumu ele alınacak ve ilgili bakanlıkların dar gelirlilere yönelik aile destek paketlerine yönelik çalışmaları da değerlendirilecek. Kamuda taşeron işçilere kadro verilme çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin gündeme getirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmenin hemen ardından Millete Sesleniş konuşmasıyla hitap edecek.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Afrikalı büyükelçiden Türkiye’ye övgü dolu sözler: 'Umudumuz, Türkiye gibi bizimle iş birliği yapacak ülkelerin olması'
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı
Bakan Soylu, Trabzon'da Recep Tayyip Erdoğan Camii’nin açılışını yaptı
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
İtalya'da halk, erken genel seçim için sandık başında
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Bakan Çavuşoğlu, suikasta uğrayan Japonya Eski Başbakanı Shinzo’nun cenazesine katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Konut kampanyamıza kulp takmak için nice yalan ve iftiralara başvurdular'
Son Haberler
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip üzerine oturularak öldürüldü..
İstanbul bakımevinde korkunç vahşet! Otistik genç yerlerde sürüklenip...
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
6 metre yüksekten düşen Sinan Özen, apar topar hastaneye kaldırıldı!
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Rekor üstüne rekor kıran dolar, yeni haftaya tarihi zirvesinde başladı!
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık, kan donduran görüntüler hakkında mahkeme kararı aldırdı..
Bağcılar'da annesinin başını keserek sokağa atmıştı! Başsavcılık,...
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt! Demet Akalın'a ayıp olmasın diye
Demet Akalın’ın paylaşımına eski Türkiye güzelinden şok yanıt!...
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İspanya Başbakanı Sanchez Covid-19'a yakalandı
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye dövdü
İstanbul’da dehşet anları kamerada: Şehir eşkıyaları öldüresiye...
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Antalya’da aracını park etmeye çalışan adama komşu dayağı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Mahmutbey Gişeleri'nden kaçtı ama kameradan kaçamadı
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Akrabalar arasındaki kavga kanlı bitti: 2 ölü
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Siren çalıp uyarı yapan ambulansa ısrarla yol vermedi
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta 6 kişi hayatını kaybetti
Malatya Akçadağ'da bir aile yok oldu! TIR'la çarpışan ticari araçta...
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks ve dolgum yok!
Miss Turkey birincisi Nursena Say, estetik karşıtı çıktı: Botoks...
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle bir araya geldi
İçişleri Bakanı Soylu, Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan ailelerle...
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü
Kocasını kendi silahıyla vurarak öldürdü