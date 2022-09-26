Beştepe'de kritik zirve! Masada ekonomi, EYT ve kamuya 90 bin kadro çalışması var..

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplanacak. Gündemin ana maddesi ekonomi olup, zirvede görüşülecek diğer konular arasında enflasyonla mücadele, fahiş fiyat artışları ve alınan önlemler ile kamuda 90 bin geçici işçinin istihdamı yer alıyor. Kamuda taşeron işçlere kadro verilme çalışmasını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Birgin gündeme getirecek. Özbekistan'da düzenlenen 22. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesine katılan ve ardından ABD'deki 77. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu çalışmalarına katılmak için yoğun bir diplomatik kampanya yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 14.00'te Beştepe'de toplanacak olan kabineye başkanlık edecek.
Gündemin ana maddesi ekonomi, zirve gündeminin ilk maddesi de enflasyonla mücadele olacağı Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında Ege Denizi'nde Yunanistan ile gerginlik, Rusya-Ukrayna savaşı, iç sınır ötesi operasyonlar da ele alınacak. Birleşmiş Milletler'de Yunanistan aleyhine sert açıklamalarda bulunan Erdoğan, bakanlarla yapacağı görüşmede bu durumu da değerlendirecek.