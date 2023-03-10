Beştepe'de tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecini bugün başlatacak!

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs tarihine çekilmesi yönünde karar bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir seçim kararnamesine imza atmayı planlarken söz konusu kararını kamuoyuna Beştepe'den bildirecek.
"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA SÜREÇ BAŞLATILACAK"
Daha önce seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alacağımız seçim kararını 6-10 Mart Çarşamba günü açıklama sürecini başlatıyoruz. Anayasaya göre bir sonraki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girecektir." demişti.