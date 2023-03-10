GÜNDEM
10 Mart 2023 - 12:20

Beştepe'de tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecini bugün başlatacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin 14 Mayıs'a çekilmesi yönündeki kararını bugün saat 14.00'te açıklayacak. Erdoğan, seçim kampanyasına odaklanmak için dün Cumhur İttifakı ortağı MHP lideri Bahçeli ile, daha sonra da BBP lideri Destici ile bir araya gelmişti. Bu gelişmelerin hemen ardından ise Cumhur İttifakı'nın genişleyeceği görüşleri kulislerin en çok konuşulan konuşması oldu.

GÜNDEM
10 Mart 2023 - 12:20
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Beştepe'de tarihi gün: Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecini bugün başlatacak!
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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs tarihine çekilmesi yönünde karar bugün saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni bir seçim kararnamesine imza atmayı planlarken söz konusu kararını kamuoyuna Beştepe'den bildirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim sürecini bugün başlatacak

"RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDIKTAN SONRA SÜREÇ BAŞLATILACAK"



Daha önce seçimlerin 14 Mayıs'ta yapılacağını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Alacağımız seçim kararını 6-10 Mart Çarşamba günü açıklama sürecini başlatıyoruz. Anayasaya göre bir sonraki gün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girecektir." demişti.

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Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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