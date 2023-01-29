Beyaz esaret başlıyor! Bu illere lapa lapa kar düşecek! Atkılar bereler dolaplardan çıkıyor







HANGİ İLLERDE KAR BEKLENİYOR! İŞTE DETAYLAR







KAR YAĞIŞI NEDEN OLUR?

Lapa lapa kar bekleniyor! İşte o illerMeteoroloji Genel Müdürlüğü, beklenen açıklamayı yaptı ve İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun birçok ilinde kuvvetli kar yağışının yaşanacağını duyurdu!Özellikle Nevşehir, Malatya, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van gibi illerde kar yağışının olacağı duyuruldu. Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, kar yağışları sabah saatlerinden itibaren Sivas, Kayseri, Nevşehir, Malatya, Elazığ, Erzincan, Muş, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre), Tunceli, Bingöl ve Bitlis çevreleri ile Şırnak'ın doğusu, Hakkari ve Van'ın yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar (20 santimetre ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Pazar günü sabah saatlerine kadar etkili olması beklenen kar yağışları, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde hayatı etkileyecek.Kar yağışı, hava sıcaklığının eşit veya altında 0 derece sıcaklığında olduğu zamanlarda, gökyüzünden düşen beyaz tanecikler şeklinde gerçekleşir. Bu tanecikler, su damlacıklarının buz kristalleri şeklinde donduğu veya kar oluştuğu sıcaklıklarda oluşur. Kar yağışının oluşması için öncelikle hava sıcaklığının düşük olması gerekir. Hava sıcaklığı, 0 derece veya daha düşük olduğunda, su damlacıkları buz kristalleri şeklinde donduğu için kar tanecikleri oluşur. Bu tanecikler, gökyüzünden yere düşerken yağış olarak kabul edilir. Kar yağışının oluşması için, hava sıcaklığının düşük olmasının yanı sıra, hava kütlesi de uygun olmalıdır. Hava kütlesinin uygun olması, kar taneciklerinin oluşması için gerekli olan nem oranının yüksek olmasını sağlar. Bu, kar yağışının oluşması için gerekli olan iki temel faktördür. Kar yağışının oluşmasını etkileyen diğer faktörler arasında, rüzgar hızı ve yönü, hava basıncı, hava sıcaklığının değişimi ve hava kütlesinin seyri sayılabilir. Örneğin, rüzgar hızının yüksek olması, kar taneciklerinin yere düşerken dağılmasına neden olabilir. Aynı şekilde, hava sıcaklığının hızlı değişmesi, kar taneciklerinin oluşmasına veya erimesine neden olabilir.