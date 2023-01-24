Beyaz esaret geç de olsa geliyor! Planlar yaza kaldı: O tarihte bu illere lapa lapa kar yağacak! Tüm Türkiye için beklenen haber
geldi.
Uzun zamandır hava şartları mevsim normallerinin üzerinde seyir ediyordu. Bu durum can sıkıcı bir durum olarak hepimizin canını sıkıyordu. Küresel ısınmanın giderek artması nedeniyle vatandaşın endişeleri de haliyle artmıştı. Herkes bir damla yağmur, yağacak ufak bir beyaz görüntüye muhtaçtı. Nihayet beklenen haber geldi. Tüm Türkiye beyaza bürünecek. İşte detaylar...
BEKLENEN KAR GELİYOR
Tüm Türkiye'yi etkisini altına alacak kar dalgası geliyor. Balkanlardan gelecek soğuk hava dalgasının etkisi ile tüm Türkiye beyaza bürünecek. Herkesin hevesle beklediği kar haberi geldi. Bu sene hava durumu mevsim normallerinin üzerinde seyir etmekteydi. Nihayet haber geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar gününden itibaren havaların iyice soğuyacağı ve açıkladığı şehirlerin kar altında kalacağı yönünde uyarılarda bulunmuştu. Meteoroloji uzmanı Kerem Ökten kar yağışı için tarih verdi. Kar ülkemize giriş yaparak İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülmeye başladı. Silivri'de görülen kar yağışı nedeniyle kuru soğuklar görülmeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü pazar ve pazartesi günü görülecek yağışlar için vatandaşlara uyarılarda bulundu. Pazar günü için 22 ilde kar yağışı beklenirken, pazartesi günü kar yağışı 28 il için geçerli olacak. Pazar gününde kar yağışı beklenen iller: Ankara, Eskişehir, Bolu, Kastamonu, Kırşehir, Karabük, Kırıkkale, Çankırı, Çorum, Amasya, ,Yozgat, Aksaray, Tokat, Sivas, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane olurken. Pazartesi günü kar yağışı beklenen iller: Çorum, Yozgat, Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Tokat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, ,Bayburt, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Kars Iğdır, Ardahan ve Kars. Ünlü Meteoroloji Uzmanı Kerem Ökten, ilk üç günün çok önemli olduğunu söyledi. İlk üç gün lodos ile havaların sıcak olacağını daha sonra ise soğuk havanın etkisini göstereceğini söyledi. Tüm yurdu etkisi altına alacak soğuk hava geliyor.