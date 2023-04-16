Beyaz saçları kapatmak için bu yöntemi uygulayın! Hem doğal hem de bedava







KAHVERENGİ SAÇ BOYASI TARİFİ











SARI SAÇ BOYASI TARİFİ





SİYAH SAÇ BOYASI TARİFİ





Saçtaki beyazlamalar, pek çok kişinin moralini bozabiliyor ve bu nedenle birçok insan kuaföre giderek büyük masraflar yapıyor. Ancak doğal yollarla saçtaki beyazlıklardan kurtulmanın da mümkün olduğunu biliyor muydunuz? İşte size doğal yöntemlerle saçtaki beyazlıkları gidermenin yolları:Doğal Kahverengi Saç Boyası Tarifi:Eğer saçınıza zengin ve sıcak tonlar elde etmek istiyorsanız, bu doğal kahverengi saç boyası tarifi tam size göre. Malzemeler: 5 adet ceviz yaprağı Yarım litre su 5 adet yeşil ceviz kabuğu Yapılışı: Ceviz yapraklarını yarım litre suda kaynatın. Yeşil cevizlerin kabuklarını doğrayıp karışıma ekleyin. Karışımı 10 dakika kısık ateşte kaynatın. Sonrasında karışımı bir kavanoza koyun ve iyice çalkalayın. Soğuduktan sonra saç diplerinizden başlayarak saçınıza uygulayın. Yaklaşık yarım saat beklettikten sonra saçınızı durulayın. Daha koyu tonlar için, her gün saçınıza uygulayarak istediğiniz gölgeye ulaşana kadar devam edebilirsiniz. Bu doğal yöntemi kullanarak saçınızdaki beyazları gidermenin yanı sıra, saçınıza harika bir kahverengi tonu da verebilirsiniz. Ayrıca kimyasal boyalardan korunarak doğal yollarla saçınızı boyamış olursunuz. Ancak bu yöntemin uzun vadede etkili olabilmesi için düzenli olarak uygulanması gerektiğini unutmayın.Beyaz saçları kapatmak için kuaföre gitmek maliyetli olabiliyor. Ancak, doğal yollarla beyaz saçları kapatabilirsiniz ve bu yöntemler hem doğal hem de ekonomiktir. İşte size sarı saç boyası tarifi: Doğal Sarı Saç Boyası Tarifi: Güneşli ve doğal bir sarı tonu elde etmek istiyorsanız, papatya ve sarı kantaron kullanarak kolayca bir saç boyası yapabilirsiniz. Malzemeler: 1 avuç papatya 1 avuç sarı kantaron 1 çay kaşığı çiçek yağı Birkaç parça limon kabuğu Yapılışı: Tüm malzemeleri yarım litre suya ekleyin ve kısık ateşte bir saat boyunca kaynatın. Karışımı bir gün bekletin ve saç diplerinizden başlayarak saçınıza uygulayın. Boyanın daha iyi nüfuz etmesi için saçınızı streç filmle sarın. İstediğiniz gölgeye bağlı olarak 1-2 saat bekletin. Daha sonra saçınızı iyice durulayın. En iyi sonuçlar için bu tarifi iki haftada bir tekrarlayabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde saçınıza doğal ve güneşli bir sarı ton verebilirsiniz. Ayrıca bu saç boyası tamamen doğal olduğundan, saçınıza zarar vermez. Ancak, saç renginizde büyük bir değişiklik yapmak istiyorsanız, bu yöntem yeterli olmayabilir ve profesyonel bir kuaföre gitmeniz gerekebilir.Doğal siyah saç boyası tarifi ile doğal ve koyu renkli saçlar elde edebilirsiniz. İşte size tarif: Malzemeler: 1 patlıcan kabuğu 1 çubuk tarçın Birkaç adet karanfil 1 yemek kaşığı siyah çay 1 yemek kaşığı adaçayı 1 yemek kaşığı kına taşı 1 yemek kaşığı zeytinyağı 1 çay kaşığı sirke 7-8 yemek kaşığı kına Yapılışı: Yarım litre suda patlıcan kabuklarını haşlayın. Daha sonra karışıma tarçın kabuğu ve karanfili ekleyin ve yaklaşık yarım saat kaynatın. Sonrasında diğer tüm malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Karışımın üzerini streç film ile kapatarak 2 saat bekletin. Hazırladığınız karışımı saçınızın tamamına kökten uca doğru uygulayın. Yaklaşık 3-4 saat beklettikten sonra saçınızı durulayın. Daha koyu tonlar için boyayı saçınızda daha uzun süre bırakabilirsiniz. Bu yöntem sayesinde saçınıza doğal ve koyu bir siyah ton verebilirsiniz. Ayrıca bu doğal boyayı kullanarak saçınızı kimyasallardan ve zararlı maddelerden koruyabilirsiniz. Ancak, bu yöntem ile elde edeceğiniz renk belirli bir süre sonra solabilir, bu nedenle düzenli olarak tekrarlayarak saçınızın rengini korumanız gerekebilir.