Beyaz saçları tarihe gömecek olan kür! Sadece 15 günde kendi rengine çeviriyor

BEYAZ SAÇLARDAN KURTULMANIN DOĞAL YOLLARI

Beyaz saçlar çıkmaya başladığı zaman kurtulmak pek mümkün olmuyor. Uzmanlar beyaz saçlarla ilgili birçok doğal yöntem önerisinde bulunuyor. Peki beyaz saçlardan tamamen kurtulmak için hangi doğal yöntemleri uygulamak gerekiyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Beyaz saçlar yaş ilerledikçe ve bazı dönemlerde stres yaşandığında ortaya çıkabiliyor. Aynı zamanda sağlıksız yaşamak, vitamin eksikliği, düzensiz beslenmek, hormonal dengesizlik yaşamak saçların erken beyazlamasına sebep olabiliyor. Saçların erken beyazlamasının önüne geçmek için hayat tarzıyla ilgili bazı değişiklikler yapmak gerekiyor. Sık sık kuaförde saç boyatılsa da kimyasal ürünler kullanıldığı için saç beyazlamasının kesin olarak önüne geçilemiyor. İlk olarak beyaz saçlara kahve iyi geliyor. Kahve demleyip soğutarak saçlara uygulanması gerekiyor ve bir saat bekledikten sonra durulamak gerekiyor.Uygulanan bu işlem beyaz saçların koyu kahverengi olmasını sağlayacaktır. Bir diğer yöntem ise pancar suyu. Pancar suyu tüketimi saç köklerini besliyor ve saç kırılmalarının önüne geçiyor. Pancar suyu saça uygulanması halinde doğal bir renk elde edilmesini de sağlıyor. İlk olarak birkaç pancar kaynatılarak soğutulur ve saçlara uygulanıp bir saat bekletilir. Daha sonra durulanarak saçların kırmızımsı bir mor olması sağlanabilir. Bir diğer yöntem ise adaçayı. Adaçayı hem cilt sağlığına hem saç sağlığına iyi gelir. Bir adaçayı demlenerek saçlara uygulanması koyu kahverengi bir saç rengi elde etmenizi sağlar. Havuç içinde olan A vitamini de saç dökülmelerine iyi gelmektedir. Birkaç havuz kaynatıldıktan sonra saçlara uygulanır ve bir saat bekledikten sonra durulanır. Havuç suyu saçlara kırmızı turuncu bir renk tonu sağlayabilir. Son olarak en bilinen yöntem de papatya suyu uygulamaktır. Yaz mevsimlerinde papatya suyu kullanılması saçların açık sarı bir tona dönmesine yardımcı olur. Sık sık kuaföre giderek saç boyatmak insanları yorabiliyor ve kimyasal kullanmak zarar verebiliyor. Bu sebeple doğal yöntemler insanların saç tonunu değiştirmek için daha çok tercih ediliyor.