Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile beyaz saçlarınız eski haline gelecek

Beyazlayan saçlar hem kadınlar hem de erkekler için sorun yaratıyor. İlk başta tek tek çıkan beyaz saçlar zamanla çoğalarak kişinin görüntüsünü etkiliyor. Beyaz saçın ayrı bir havası olsa da çoğu kişi beyaz saçlarından kurtulmak istiyor. Bu beyazlama kimi zaman yaşın etkisiyle oluşurken kimi zamanda stresten ya da genetik faktörlerden ileri gelebiliyor. Beyaz saçlardan kurtulmanın tek yolu ise boyatmak değil. Herhangi bir kimyasal kullanmadan, saçlarınızı boyatmadan da evinizde hazırlayacağınız bir kür ile beyaz saçlarınıza veda edebilirsiniz. Üstelik her evde bulunan patates ile beyaz saçlardan kurtulmak mümkün.
Beyaz saçlarınıza patates kürü ile veda edin!
Yemeklerin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan patatesin faydaları saymakla bitmez. Patates cilt lekelerini açmaya ve gözaltı morluklarına iyi geliyor. Son olarak patatesin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı ve artık beyazlayan saçlar için de kullanılıyor. Evinizde hazırlayacağınız basit bir tarih ile beyaz saçlarınızı azaltabilir hatta tamamen kurtulabilirsiniz.
Bilindiği üzere patatesin kabuklarını soyunca açıkta kalan kısımları zamanla kararmaya başlıyor. Bunun nedeni polifenol oksidaz enzimidir. Patatesin kendisinin kararmasına neden olan madde, saçlarınızın renginin eski haline dönmesine de etki edebilir. Aynı zamanda patates saç dökülmesi sorunu için de sıkça tercih ediliyor.