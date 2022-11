Beyaz saçlarınıza tek bir patates ile elveda deyin! Tek ürün ile beyaz saçlarınız eski haline gelecek

Beyaz saçlarınıza patates kürü ile veda edin!







Evinizde bu malzemeler varsa hemen yapın

Beyazlayan saçlar hem kadınlar hem de erkekler için sorun yaratıyor. İlk başta tek tek çıkan beyaz saçlar zamanla çoğalarak kişinin görüntüsünü etkiliyor. Beyaz saçın ayrı bir havası olsa da çoğu kişi beyaz saçlarından kurtulmak istiyor. Bu beyazlama kimi zaman yaşın etkisiyle oluşurken kimi zamanda stresten ya da genetik faktörlerden ileri gelebiliyor. Beyaz saçlardan kurtulmanın tek yolu ise boyatmak değil. Herhangi bir kimyasal kullanmadan, saçlarınızı boyatmadan da evinizde hazırlayacağınız bir kür ile beyaz saçlarınıza veda edebilirsiniz. Üstelik her evde bulunan patates ile beyaz saçlardan kurtulmak mümkün.Yemeklerin vazgeçilmez ürünlerinden biri olan patatesin faydaları saymakla bitmez. Patates cilt lekelerini açmaya ve gözaltı morluklarına iyi geliyor. Son olarak patatesin bilinmeyen bir özelliği daha çıktı ve artık beyazlayan saçlar için de kullanılıyor. Evinizde hazırlayacağınız basit bir tarih ile beyaz saçlarınızı azaltabilir hatta tamamen kurtulabilirsiniz.Bilindiği üzere patatesin kabuklarını soyunca açıkta kalan kısımları zamanla kararmaya başlıyor. Bunun nedeni polifenol oksidaz enzimidir. Patatesin kendisinin kararmasına neden olan madde, saçlarınızın renginin eski haline dönmesine de etki edebilir. Aynı zamanda patates saç dökülmesi sorunu için de sıkça tercih ediliyor.Evde bulunan birkaç basit malzeme ile patates kürünü hazırlayabilirsiniz. Bunun için ihtiyacınız olan malzemeler ise şu şekilde: 10 adet soyulmuş patates kabuğu 2-3 su bardağı su Gül suyu Süzgeç ya da tülbent Geniş bir kase Saçınıza sıkmak için püskürtmeli şişe Tencereye suyu ekleyin ve kaynadıktan sonra içine patates kabuklarını ekleyerek kaynamaya bırakın. Patates kabukları yaklaşık 30 dakika kaynadıktan sonra ocağı kapatın ve patatesi su da bırakın. Tenceredeki suyu azaltmak için süzgeç kullanın. Patates kabuklarının her birinin suyunu sıkarak kaseye alın. Üzerine biraz gül suyu ekledikten sonra patatesin suyunu püskürtme şişesine ekleyin. Daha sonra duşa girerek saçınızı her zamanki gibi yıkayın ancak saç kremi kullanmayın. Saçınız kendi halinde kuruduktan sonra küçük bölümlere ayırarak saç diplerinize sıkın. Tüm saçınız ıslanana kadar bu işlemi tekrarlamaya devam edin. Kürü düzenli olarak kullanmaya başladıktan sonra saçlarınızdaki beyazların zamanla koyulaştığını ve eski rengine döndüğünü fark edeceksiniz.