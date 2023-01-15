Beyaz TV'den olaylı ayrılan Seren Serengil'in annesinden Bircan Bali ve Arto'ya ağza alınmayacak sözler! Allahsız yaratıklar diyerek ateş püskürdü!













Dostları Bircan Bali ve Arto'yla aerası bozuk olan Serengil, suçu eski dostlarına attı. Söylemezsem Olmaz'dan ayrılan Serengil'in annesi de kızının eski arkadaşlarını işaret etti.Geçtiğimiz aylarda kızının kendisini aldattığını söyleyerek dava açan Nevin Teoman, programın diğer sunucuları Bircan Bali ve Arto Dalga'ya saldırdı.Programda kızının mobbing gördüğünü ve kendisine haksızlık edildiğini söyleyen Nevin Teoman, sosyal medya hesabından takipçilerine yanıt verirken Bircan Bali ve Arto Dalga'yı hedefine aldı. Bir takipçinin "devir kimlere kaldı? Hazımsızlık diz boyu" yorumu karşısında Nevin Teoman şunları söyledi;