YAŞAM
10 Aralık 2021 - 02:36

Beyin ameliyatında hastanın kafatasında unutulan tıbbi malzeme ölüm getirdi

Gaziantep'te bulunan Özel DEVA Hastanesi'nde beyin ameliyatına giren bir hastanın kafatasında tıbbi malzeme unutuldu. Ameliyattan çıkan hasta bir süre sonra hayatını kaybederken hastanın ölümüne neden olan doktor hakkında soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
10 Aralık 2021 - 02:36
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Beyin ameliyatında hastanın kafatasında unutulan tıbbi malzeme ölüm getirdi
Gaziantep'te yaşayan ve 3 yıl önce beyin kanaması geçiren İsmail Fıstıkçı (67) isimli bir kişi Özel DEVA Hastanesi'nde ameliyata alındı. Operasyon sırasında ise kan tahliyesinin yapılabilmesi için diren borusu takıldı. Ameliyat bittikten sonra kafatasının içinde bulunan diren borusunun çıkarılması unutuldu ve Fıstıkçı'nın, kafasındaki diren borusundan habersiz bir kaç gün sonra taburcu edilerek hastaneden çıkarıldı.




Evine gönderilen İsmail Fıstıkçı, 2 gün sonra fenalaştı ve başka bir hastanede yoğun bakıma alındı. 1 hafta yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fıstıkçı, daha fazla dayanamadı ve hayatını kaybetti. İsmail Fıstıkçı'nın ölümü sonrasında hazırlanan otopsi raporunda hastanın kafatasının içinde tıbbi malzeme olduğu tespit edilirken Fıstıkçı'nın ölümüyle ilgili bir soruşturma başlatan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı ise ameliyatı gerçekleştiren doktor Lokman B.'nin hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçlamasından 6 yıla kadar hapis istemi ile birlikte bir iddianame hazırladı.




Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Adli Tıp Kurumu''nun Fıstıkçı'nın ölümüne ilişkin hazırladığı rapora yer verildi ve ameliyatın takip notlarında diren takibinin kayıtlı olmadığı belirtildi. Adli Tıp Kurumu doktor hatası olarak hazırladığı raporla doktor Lokman B.'nin maktule yapmış olduğu cerrahi işlem sonrasında tıbbi malzeme unutması ve maktulün de bu müdahaleye bağlı olarak gelişen komplikasyonlar sonrasında öldüğünün belirtildiği iddianamede doktorun mesleğinin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı olarak davrandığının tespit edildiği belirtildi.

Gaziantep 7 Asliye Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianame sonrasında sanık Doktor Lokman B.'nin yargılanmasına başlanırken davanın ilk duruşmasında savunmasını yapan Lokman B., ATK'nin hazırladığı rapora itiraz ederek suçsuz olduğunu ve beraatini talep etti. 

Dava ileri bir tarihe ertelenirken Fıstıkçı ailesinin avukatı Mehmet Alıcı bu dava sonrasında dosyadan emsal bir karar çıkabileceğini beklediklerini söyledi.

 
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