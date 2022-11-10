Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!







ZEKALARI ZORLAYAN TEST











Zeka ve problem çözme becerisi yüksek olan insanların 6 saniye içerisinde çözebileceği zeka sorusu sosyal medya üzerinden kısa sürede gündeme gelirken doğru cevapların bulunması için harekete geçildi. Doğru cevabın bulunması için sürücü olunması gerekmemektedir. 7 aracın bulunduğu resimde biri tüm araçların gidişatını engellemektedir. Bu nedenle o aracın hangisi olduğu merak edilmektedir. İşte, trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak araç haberimizde yer almaktadır1-2 numaralı araçlar batı yönünde hareket etmektedir.3-4 numaralı araçlar güney ve kuzey yönünde, 5-7 numaralı araçlar ise arka arka olurken güney ve kuzey yönünde bulunmaktadır. Bu resimde yalnızca 6 numaralı araç doğu yönünde hareket etmektedir. Bu sıkışıklıkta araçların hareket edebilmesi adına yapılması gereken tek şey 6 numaralı aracın kaldırılması olacaktır.