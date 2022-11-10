YAŞAM
10 Kasım 2022 - 09:35

Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!

Sosyal medya üzerinden gündeme gelen zeka sorusu herkesi birbirine katarken herkesten farklı cevap gelmektedir. 7 farklı aracın bulunduğu bu denklemden bir aracın kaldırılmasıyla trafik devam edecektir. Peki o araç hangisi? İşte, IQ'su yüksek olanların 6 saniyede çözdüğü o soru haberimizde

YAŞAM
10 Kasım 2022 - 09:35
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Beyinleri zorlayacak o soru! IQ'su yüksek olanlar 6 saniyede yanıtlıyor!


Zeka ve problem çözme becerisi yüksek olan insanların 6 saniye içerisinde çözebileceği zeka sorusu sosyal medya üzerinden kısa sürede gündeme gelirken doğru cevapların bulunması için harekete geçildi. Doğru cevabın bulunması için sürücü olunması gerekmemektedir. 7 aracın bulunduğu resimde biri tüm araçların gidişatını engellemektedir. Bu nedenle o aracın hangisi olduğu merak edilmektedir. İşte, trafik sıkışıklığını ortadan kaldıracak araç haberimizde yer almaktadır

ZEKALARI ZORLAYAN TEST

Zeka testi

1-2 numaralı araçlar batı yönünde hareket etmektedir.



3-4 numaralı araçlar güney ve kuzey yönünde,

5-7 numaralı araçlar ise arka arka olurken güney ve kuzey yönünde bulunmaktadır. Bu resimde yalnızca 6 numaralı araç doğu yönünde hareket etmektedir. Bu sıkışıklıkta araçların hareket edebilmesi adına yapılması gereken tek şey 6 numaralı aracın kaldırılması olacaktır.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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