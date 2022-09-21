Yangın, Beykoz Merkez Mahallesi'nde sokakta yer alan 2 katlı ahşap binada saat 16.30 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı ahşap bina henüz belirlenemeyen bir nedenle alevlere teslim oldu. Kısa sürede büyüyen yangın yan tarafta yer alan binalara da sıçradı. İhbar üzerine olay mahaline polis, ambulans ve itfaiye ekipleri yollandı. Ekipler yangını söndürmek için seferber olurken çıkan yangında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgli çalışma başlatırken ahşap bina kül oldu. Diğer yandan olay mahali havadan dron ile görüntülendi. iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, resim ve metnine ulaşmak için Abone kısmına ulaşınız.
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:56
Beykoz'da 2 katlı ahşap bina alevlere teslim oldu: 2 yaralı
Beykoz'da yer alan 2 katlı ahşap binada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yanın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere yan tarafta yer alan binalara da sirayet ederken yangında, 2 kişi yaralandı. Olay yeri ise havadan görüntülendi
YAŞAM
21 Eylül 2022 - 16:56
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