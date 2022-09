Beykoz'da 9 Kişinin Bindiği Tekne Alabora Oldu, Denizde Can Pazarı Yaşandı - İstanbul

Beykoz'da 9 kişilik ailenin bindiği tekne alabora oldu. Denize düşen ve panik yaşayan ailenin imdadına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Denizde yaşanan can pazarı ise mobil cihaz kamerasına yansıdı.Olay, geçtiğimiz pazar günü akşam saatlerinde Riva'da meydana geldi. İddiaya göre, denize açılan ve içinde 9 kişilik bir ailenin bulunduğu teknenin yakıtı bitti. Su almaya başlayan tekne, kısa süre sonra alabora oldu ve tekne içerisindeki 9 kişi denize düştü. Teknede bulunanlar arasında yüzme bilmeyenlerin olması korku ve paniğe sebep oldu. Aile üyelerinden yüzme bilmeyen kişiler, alabora olan tekneye tutunarak kurtulmaya çalıştı. Denize düşen vatandaşların yardımına çevredeki balıkçı tekneleri yetişti. Yardım amacıyla gelen balıkçılar, denizdekilere ip ve can simidi attı. Denizden önce kadın ve çocuklar çıkarıldı. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay mobil cihaz kamerası ile görüntülendi.