YAŞAM
31 Mart 2022 - 18:53

Beykoz'da bir kafede kanlı infaz

İstanbul Beykoz'da bir kafede spor eğitmeni N.Ö. husumetlisi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü.

YAŞAM
31 Mart 2022 - 18:53
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Beykoz'da bir kafede kanlı infaz
İstanbul Beykoz'da  gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre spor eğitmenliği yapan 41 yaşındaki N.Ö. önceki akşam arkadaşıyla birlikte Kavacık Mahallesi'nde bulunan bir kafeye gitti. İkili buradaki kafede sohbet ederken N.Ö'nün husumetlisi olduğu öğrenilen bir kişi silahla içeri girdi. Şahıs, masaya yaklaşarak peş peşe N.Ö.’ye ateş etti.




 ZANLI KAYIPLARA KARIŞTI



N.Ö. kanlar içerisinde kalırken zanlı olay yerinden kaçtı. Zanlı kaçarken bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan eğitmen ise olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. N.Ö. doktorların bütün çabasına rağmen kurtarılamadı. Polis, saldırganın peşine düştü. Kafede yaşanan panik anları ve silahlı Saldırı güvenlik kamerasına yansıdı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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