YAŞAM
05 Mayıs 2022 - 13:34

Beykoz'da kuyumcu soygunu! Milyonluk vurgun yapıldı

Beykoz’da girdikleri bir kuyumcudan kısa sürede milyon liralık vurgun yapan hırsızlar yakalandı. Olayla ilgisi bulunan 3 kişi tutuklanırken 4 kişi de gözaltına alındı.

YAŞAM
05 Mayıs 2022 - 13:34
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Beykoz'da kuyumcu soygunu! Milyonluk vurgun yapıldı
Beykoz, Kavacık Mahallesi, Orhan Veli Kanık Caddesi'nde gerçekleşen hırsızlık olayında edinilen bilgilere göre cadde üzerinde bulunan bir kuyumcuda bir hafta önce sabah saatlerinde dükkana gelen işyeri sahibi E.D., kepengin açık olduğunu ve içerideki malların çalındığını görünce durumu hemen polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri hırsızların kepengi uzaktan kumanda frekansını tespit ederek, kolayca açtıklarını belirlerken ,güvenlik kameraları tarafından görüntülenen hırsızlıkta şüphelilerin kepengi açarak içeri girmeleri daha sonra vitrinde bulunan ziynet eşyalarını çaldıkları görüldü. Şüphelilerin vitrinden çaldıklarını bir çuvala koyarak hızla olay yerinden uzaklaştıkları tespit edildi. Kısa sürede milyonluk vurgun yapan hırsızlar kayıplara karıştı.

Yankesicilik ve Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada polis ekipleri olay ile ilgisi bulunan şüphelilerin olayda kullandıkları otomobilin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Küçükçekmece ve Bağcılar'da 6 ayrı adrese düzenlenen operasyonda İsmail H.Ç. (25), Serkan Ç. (36) Ertuğrul Ö. (38) ile Kübra Y. (23) gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan şüphelilerin daha önceden defalarca polis tarafından gözaltına alındıkları tespit edildi. Polis yaptığı soruşturmada daha önceden meydana gelen 14 ayrı işyeri hırsızlığının failleri olduğunu tespit ettiği şüphelileri, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk etti.
Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, Kübra Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyon sırasında şüphelilerle aynı evde kalan ve haklarında aranma bulunan 4 şüpheli de gözaltına alındı. Bu kişilerle birlikte bir miktar uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Şüpheliler Rıdvan D. (23), Adem G.(19), Anıl S. (21) ve Serkan K. (23) çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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