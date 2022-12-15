GÜNDEM
15 Aralık 2022 - 11:49

Beykoz'da silahlı saldırı. Hareket halindeki araca ateş açıldı

İstanbul Beykoz'da gerçekleşen olayda hareket halindeki otomobile ateş açıldı, otomobilde ‘Çerkez Cengiz’ lakabıyla tanınan Cengiz Şıklaroğlu’nun olduğu öğrenildi.

GÜNDEM
15 Aralık 2022 - 11:49
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Beykoz’da silahlı saldırı. Hareket halindeki araca ateş açıldı

14 Aralık günü saat 13:00 sıralarında Beykoz Riva yolunda silahlı saldırı olayının yaşandığı öğrenildi. Bir araçtan diğer bir araca hareket halindeyken ateş açıldığı araçla bulunan ‘Çerkez Cengiz’ lakabıyla takınan Cengiz Şıklaroğlu’nun yaralandığı öğrenildi. Herhangi bir can kaybı yaşanmazken konu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda adı bir çok sansasyonel habere karışan Cengiz Şıklaroğlu isminin husumetlileri tarafından saldırıya uğradığı düşünülürken olaya ilişkin delillerin polis ekiplerince toplanarak merkeze aktarıldığı öğrenildi. Çerkez Cengiz dışında araç sürücüsü Cem Saka’nın da yaralandığı bilgisi gelirken bu isimlerin tedavi altına alındığı bildirildi. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattığı, hasar alan otomobilin ise olay yeri incelemelerinin ardından yediemin otoparkına çekildiği bilgisi paylaşıldı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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